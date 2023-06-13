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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 13.06.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:48 13.06.2023 (обновлено: 11:28 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/evro-1877740950.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 13.06.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
Курс европейской валюты впервые с 28 апреля этого года превысил отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:48
2023-06-13T11:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курс европейской валюты впервые с 28 апреля этого года превысил отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.С открытия торгов к 10:11 евро вырос до 89,92 рубля, что на 96,63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. А минутами ранее курс преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,10 рубля.Курс юаня в то же время растет на четыре копейки, до 11,60 рубля, доллара — на 62 копейки, до 83,26 рубля.
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экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курс европейской валюты впервые с 28 апреля этого года превысил отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
С открытия торгов к 10:11 евро вырос до 89,92 рубля, что на 96,63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. А минутами ранее курс преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,10 рубля.
Курс юаня в то же время растет на четыре копейки, до 11,60 рубля, доллара — на 62 копейки, до 83,26 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевро
 
 
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