https://ria.ru/20230613/evro-1877740950.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 13.06.2023

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей

Курс европейской валюты впервые с 28 апреля этого года превысил отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:48

2023-06-13T10:48

2023-06-13T11:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курс европейской валюты впервые с 28 апреля этого года превысил отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.С открытия торгов к 10:11 евро вырос до 89,92 рубля, что на 96,63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. А минутами ранее курс преодолел отметку в 90 рублей, максимально повышаясь до 90,10 рубля.Курс юаня в то же время растет на четыре копейки, до 11,60 рубля, доллара — на 62 копейки, до 83,26 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро