https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html

Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122

Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122 - РИА Новости, 13.06.2023

Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать службу контроля качества работы телефонной линии 122, что особенно актуально для оценки новой... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:38

2023-06-13T16:38

2023-06-13T16:38

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать службу контроля качества работы телефонной линии 122, что особенно актуально для оценки новой системы единой электронной регистратуры, сообщило правительство региона. Сообщается, что вопрос качества работы единого колл-центра для жителей Ярославской области обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. "Внедрение службы качества позволит анализировать весь процесс: доступность линии для жителей региона, уровень работы операторов и вообще эффективность этого направления. Мы сможем оперативно принимать решения в случае каких-то недочетов и предвидеть возможные сложности", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор предположил, что, например, эффективной мерой будет увеличивать количество принимающих звонки специалистов по понедельникам в первой половине дня. "Люди не должны ждать ответа по 10 минут, тем более если это касается вызова врача на дом или записи к специалисту", - подчеркнул Михаил Евраев. На совещании отмечалось, что за неделю с начала записи на прием к врачу по единой линии 122 поступило 34,5 тысячи звонков. Наибольшее количество, порядка 7 тысяч, поступило в день запуска линии, 1 июня, и в понедельник, 5 июня. Меньше всего звонков было в воскресенье. По словам директора областного департамента информатизации и связи Александра Королева, по сложившейся традиции жители региона откладывают запись на прием до понедельника, потому что ранее телефоны регистратур по воскресеньям не работали. "Колл-центр 122 работает круглосуточно и без выходных, поэтому есть возможность записываться в любое время. Предлагаю ей воспользоваться – это поможет избежать пиковых нагрузок в понедельник и сократит время ожидания", – призвал губернатор.

https://ria.ru/20230613/diktant-1877832628.html

https://ria.ru/20230609/proekty-1877295340.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, михаил евраев