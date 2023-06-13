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Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР - РИА Новости, 13.06.2023
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05:43 13.06.2023 (обновлено: 05:45 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/eksport-1877709248.html
Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР
Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР - РИА Новости, 13.06.2023
Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР
Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:43
2023-06-13T05:45
пмэф-2023
китай
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. В марте она заявляла, что Россия "мечтает" о поставках свинины в Китай, ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а отечественные предприятия готовы к соответствующим проверкам с китайской стороны. "Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем", - сообщила Абрамченко. Она добавила, что в целом, российский агроэкспорт в Китай вырос на 40%. "Направления известны - зерновые, мы туда поставляем яровую пшеницу, яровой ячмень. Ведем переговоры по поставкам озимых и открытию большего количества российских регионов", - заключила она. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877664681.html
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китай, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
ПМЭФ-2023, Китай, Россия, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
ПМЭФ-2023
Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР

Абрамченко: во время визита Мишустина в Пекин обсуждалось открытие экспорта свинины в КНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер Виктория Абрамченко
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер Виктория Абрамченко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
В марте она заявляла, что Россия "мечтает" о поставках свинины в Китай, ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а отечественные предприятия готовы к соответствующим проверкам с китайской стороны.
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"Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем", - сообщила Абрамченко.
Она добавила, что в целом, российский агроэкспорт в Китай вырос на 40%. "Направления известны - зерновые, мы туда поставляем яровую пшеницу, яровой ячмень. Ведем переговоры по поставкам озимых и открытию большего количества российских регионов", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023КитайРоссияВиктория АбрамченкоМихаил МишустинПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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