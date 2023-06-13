https://ria.ru/20230613/eksport-1877709248.html

Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР

Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР - РИА Новости, 13.06.2023

Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над экспортом свинины в КНР

Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T05:43

2023-06-13T05:43

2023-06-13T05:45

пмэф-2023

китай

россия

виктория абрамченко

михаил мишустин

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. В марте она заявляла, что Россия "мечтает" о поставках свинины в Китай, ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а отечественные предприятия готовы к соответствующим проверкам с китайской стороны. "Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем", - сообщила Абрамченко. Она добавила, что в целом, российский агроэкспорт в Китай вырос на 40%. "Направления известны - зерновые, мы туда поставляем яровую пшеницу, яровой ячмень. Ведем переговоры по поставкам озимых и открытию большего количества российских регионов", - заключила она. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877664681.html

https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html

китай

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китай, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика