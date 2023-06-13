https://ria.ru/20230613/ekonomika-1877749737.html

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции - РИА Новости, 13.06.2023

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции

Россия поставляет молочную продукцию, в том числе мороженое, более чем в 60 стран мира, причем 90% этих поставок уходит в СНГ, но у страны есть потенциал... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:22

2023-06-13T11:22

2023-06-13T11:22

пмэф-2023

экономика

россия

ближний восток

юго-восточная азия

виктория абрамченко

снг

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736128541_0:225:3191:2020_1920x0_80_0_0_b3c353cbaf70a8355d2548474790b621.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Россия поставляет молочную продукцию, в том числе мороженое, более чем в 60 стран мира, причем 90% этих поставок уходит в СНГ, но у страны есть потенциал наладить экспорт и в другие регионы, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Молочку и мороженое мы поставляем в более чем в 60 стран, 90% - это СНГ, и тут, наверное, весь потенциал уже исчерпан. Но есть и страны Юго-Восточной Азии, Китай, Ближний Восток, сюда уже поставляем и большой задел есть для сухого молока", - рассказала Абрамченко. Для расширения поставок в эти новые регионы нужно простимулировать производство сухого молока в стране и обеспечить 100% субсидирование логистических затрат, полагает вице-премьер. Кроме того, она отметила потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA (Middle East and North Africa, регион Ближнего Востока и Северной Африки). "У российских компаний уже есть большой опыт работы с этой категорией", - отметила вице-премьер. Она добавила, что для российской молочной отрасли сейчас наступила новая фаза. "Мы с момента введения эмбарго на ввоз молочной продукции смогли заместить ушедших игроков и снизили импорт на треть за 10 лет. Теперь мы переходим от модели импортозамещения к экспортоориентированной модели", - отметила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/moloko-1877710652.html

https://ria.ru/20230531/tseny-1875241371.html

россия

ближний восток

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ближний восток, юго-восточная азия, виктория абрамченко, снг, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)