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Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции - РИА Новости, 13.06.2023
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11:22 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ekonomika-1877749737.html
Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции
Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции - РИА Новости, 13.06.2023
Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции
Россия поставляет молочную продукцию, в том числе мороженое, более чем в 60 стран мира, причем 90% этих поставок уходит в СНГ, но у страны есть потенциал... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:22
2023-06-13T11:22
пмэф-2023
экономика
россия
ближний восток
юго-восточная азия
виктория абрамченко
снг
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Россия поставляет молочную продукцию, в том числе мороженое, более чем в 60 стран мира, причем 90% этих поставок уходит в СНГ, но у страны есть потенциал наладить экспорт и в другие регионы, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Молочку и мороженое мы поставляем в более чем в 60 стран, 90% - это СНГ, и тут, наверное, весь потенциал уже исчерпан. Но есть и страны Юго-Восточной Азии, Китай, Ближний Восток, сюда уже поставляем и большой задел есть для сухого молока", - рассказала Абрамченко. Для расширения поставок в эти новые регионы нужно простимулировать производство сухого молока в стране и обеспечить 100% субсидирование логистических затрат, полагает вице-премьер. Кроме того, она отметила потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA (Middle East and North Africa, регион Ближнего Востока и Северной Африки). "У российских компаний уже есть большой опыт работы с этой категорией", - отметила вице-премьер. Она добавила, что для российской молочной отрасли сейчас наступила новая фаза. "Мы с момента введения эмбарго на ввоз молочной продукции смогли заместить ушедших игроков и снизили импорт на треть за 10 лет. Теперь мы переходим от модели импортозамещения к экспортоориентированной модели", - отметила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/moloko-1877710652.html
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экономика, россия, ближний восток, юго-восточная азия, виктория абрамченко, снг, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Виктория Абрамченко, СНГ, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом молочной продукции

Вице-премьер Абрамченко: Россия поставляет молочную продукцию более чем в 60 стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Россия поставляет молочную продукцию, в том числе мороженое, более чем в 60 стран мира, причем 90% этих поставок уходит в СНГ, но у страны есть потенциал наладить экспорт и в другие регионы, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Молочку и мороженое мы поставляем в более чем в 60 стран, 90% - это СНГ, и тут, наверное, весь потенциал уже исчерпан. Но есть и страны Юго-Восточной Азии, Китай, Ближний Восток, сюда уже поставляем и большой задел есть для сухого молока", - рассказала Абрамченко.
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Для расширения поставок в эти новые регионы нужно простимулировать производство сухого молока в стране и обеспечить 100% субсидирование логистических затрат, полагает вице-премьер. Кроме того, она отметила потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA (Middle East and North Africa, регион Ближнего Востока и Северной Африки). "У российских компаний уже есть большой опыт работы с этой категорией", - отметила вице-премьер.
Она добавила, что для российской молочной отрасли сейчас наступила новая фаза. "Мы с момента введения эмбарго на ввоз молочной продукции смогли заместить ушедших игроков и снизили импорт на треть за 10 лет. Теперь мы переходим от модели импортозамещения к экспортоориентированной модели", - отметила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияБлижний ВостокЮго-Восточная АзияВиктория АбрамченкоСНГФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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