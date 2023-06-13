https://ria.ru/20230613/donetsk-1877825481.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили во вторник 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:52

2023-06-13T15:52

2023-06-13T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230611/miny-1877474950.html

https://ria.ru/20230613/krym-1877824001.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато