https://ria.ru/20230613/donetsk-1877758179.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:50

2023-06-13T11:50

2023-06-13T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

кировский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

https://ria.ru/20230613/donetsk-1877707905.html

донецк

макеевка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, кировский район, нато, сцкк