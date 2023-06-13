https://ria.ru/20230613/donetsk-1877707905.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:56

2023-06-13T04:56

2023-06-13T04:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 4.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 4.35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по населенному пункту Старомихайловка.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Старомихайловка расположен на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230613/ternopol-1877707286.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, нато