Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Петрвскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра
Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 4.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 4.35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по населенному пункту Старомихайловка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Старомихайловка расположен на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.