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Курс доллара поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 13.06.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:04 13.06.2023 (обновлено: 12:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/dollar-1877762736.html
Курс доллара поднялся выше 84 рублей
Курс доллара поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 13.06.2023
Курс доллара поднялся выше 84 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:04
2023-06-13T12:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля.Курс юаня в это же время растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, евро дорожает на 1,84 рубля, до 90,81 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара поднялся выше 84 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля 2022 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.
К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, евро дорожает на 1,84 рубля, до 90,81 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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