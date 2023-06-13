https://ria.ru/20230613/dollar-1877762736.html

Курс доллара поднялся выше 84 рублей

Курс доллара поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 13.06.2023

Курс доллара поднялся выше 84 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:04

2023-06-13T12:04

2023-06-13T12:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с 4 апреля прошлого года, следует из данных торговой площадки.К 12.03 мск курс доллара повышается на 1,46 рубля, до 84,09 рубля.Курс юаня в это же время растет на 17 копеек, до 11,73 рубля, евро дорожает на 1,84 рубля, до 90,81 рубля.

https://ria.ru/20230517/dollar-1872285496.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика