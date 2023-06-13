https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html

Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию

Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию - РИА Новости, 13.06.2023

Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление добровольцам бесплатной медико-психологической реабилитации, а также... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:33

2023-06-13T16:33

2023-06-13T16:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление добровольцам бесплатной медико-психологической реабилитации, а также бесплатных путевок в санатории. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, добровольцам при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии предоставляются бесплатные путевки. Закон также предусматривает освобождение от уплаты пени за ЖКХ добровольцев спецоперации, пограничников, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, проходящих службу в Росгвардии, в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО. Также от начисления пеней освобождаются совместно проживающие с этими гражданами РФ супруги, дети, родители, другие родственники.

https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр