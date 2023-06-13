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Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию - РИА Новости, 13.06.2023
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16:33 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html
Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию
Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию - РИА Новости, 13.06.2023
Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление добровольцам бесплатной медико-психологической реабилитации, а также... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:33
2023-06-13T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление добровольцам бесплатной медико-психологической реабилитации, а также бесплатных путевок в санатории. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, добровольцам при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии предоставляются бесплатные путевки. Закон также предусматривает освобождение от уплаты пени за ЖКХ добровольцев спецоперации, пограничников, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, проходящих службу в Росгвардии, в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО. Также от начисления пеней освобождаются совместно проживающие с этими гражданами РФ супруги, дети, родители, другие родственники.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Добровольцы смогут бесплатно получать медико-психологическую реабилитацию

Путин подписал закон о бесплатной медико-психологической реабилитации добровольцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление добровольцам бесплатной медико-психологической реабилитации, а также бесплатных путевок в санатории. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, добровольцам при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии предоставляются бесплатные путевки.
Закон также предусматривает освобождение от уплаты пени за ЖКХ добровольцев спецоперации, пограничников, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, проходящих службу в Росгвардии, в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО. Также от начисления пеней освобождаются совместно проживающие с этими гражданами РФ супруги, дети, родители, другие родственники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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