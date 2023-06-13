https://ria.ru/20230613/dividendy-1877710113.html

Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет

Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет - РИА Новости, 13.06.2023

Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет

Компании с госучастием перечислили в прошлом году в федеральный бюджет почти 753 миллиарда рублей дивидендов, сообщает РБК на доклад аудиторов об исполнении... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:05

2023-06-13T06:05

2023-06-13T06:19

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

рбк (медиагруппа)

газпром

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Компании с госучастием перечислили в прошлом году в федеральный бюджет почти 753 миллиарда рублей дивидендов, сообщает РБК на доклад аудиторов об исполнении федерального бюджета в Росимуществе.Всего в списке 143 компании. На трех крупнейших плательщиков — "Газпром", "Роснефтегаз" и "Транснефть" — пришлось 88% от всей суммы.Данная сумма в 2,2 раза больше по сравнению с показателями годом ранее, когда бюджет получил по дивидендам 339 миллиардов рублей. При этом дивиденды от Сбербанка, которые идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не администрируются Росимуществом, в данную сумму не включены.

https://ria.ru/20230613/dividendy-1877700505.html

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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рбк (медиагруппа), газпром, экономика