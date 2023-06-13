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Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам - РИА Новости, 13.06.2023
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00:43 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/dividendy-1877700505.html
Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам
Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам - РИА Новости, 13.06.2023
Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам
Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:43
2023-06-13T00:43
экономика
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росреестра за 2022 год. "Счетной палатой отмечается положительная динамика по снижению имеющихся объемов дебиторской задолженности по дивидендным платежам, в том числе из-за активизации работы территориальных органов Росимущества по ее взысканию, а также принятию решений о списании безнадежной к взысканию задолженности. В 2022 году списание дебиторской задолженности по дивидендам осуществили 7 территориальных органов по 12 обществам на общую сумму 10 395,7 тысяч рублей", - сообщает контрольное ведомство. Тем не менее, по оценке аудиторов, общий объем дебиторской задолженности Росимущества увеличился за год на 41,1% до 714,9 миллиарда рублей. "Основная ее доля (714,7 миллиарда рублей) приходится на задолженность по доходам. При этом наибольший объем образован за счет доходов будущих периодов от аренды земельных участков и имущества казны. Просроченная задолженность выросла на 36,8% и составила на 1 января 2023 года 16,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах. Аудиторы также отметили некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки. В основном, они были связаны с администрированием доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, ненадлежащим исполнением полномочий собственника федеральных государственных унитарных предприятий, осуществлением внутреннего финансового аудита, а также с осуществлением государственных закупок. "Общая сумма установленных нарушений составила 4,5 миллиарда рублей (основной объем составляли ошибки технического характера). Большая их часть устранена в ходе проверки", - отмечается в материалах. В марте Росимущество сообщило, что перечислило в федеральный бюджет РФ в 2022 году 784 миллиарда рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием - 753 миллиарда рублей.
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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам

Счетная палата: Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам в 2022 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росреестра за 2022 год.
«
"Счетной палатой отмечается положительная динамика по снижению имеющихся объемов дебиторской задолженности по дивидендным платежам, в том числе из-за активизации работы территориальных органов Росимущества по ее взысканию, а также принятию решений о списании безнадежной к взысканию задолженности. В 2022 году списание дебиторской задолженности по дивидендам осуществили 7 территориальных органов по 12 обществам на общую сумму 10 395,7 тысяч рублей", - сообщает контрольное ведомство.
Тем не менее, по оценке аудиторов, общий объем дебиторской задолженности Росимущества увеличился за год на 41,1% до 714,9 миллиарда рублей. "Основная ее доля (714,7 миллиарда рублей) приходится на задолженность по доходам. При этом наибольший объем образован за счет доходов будущих периодов от аренды земельных участков и имущества казны. Просроченная задолженность выросла на 36,8% и составила на 1 января 2023 года 16,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
Аудиторы также отметили некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки. В основном, они были связаны с администрированием доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, ненадлежащим исполнением полномочий собственника федеральных государственных унитарных предприятий, осуществлением внутреннего финансового аудита, а также с осуществлением государственных закупок.
"Общая сумма установленных нарушений составила 4,5 миллиарда рублей (основной объем составляли ошибки технического характера). Большая их часть устранена в ходе проверки", - отмечается в материалах.
В марте Росимущество сообщило, что перечислило в федеральный бюджет РФ в 2022 году 784 миллиарда рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием - 753 миллиарда рублей.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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