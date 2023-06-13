https://ria.ru/20230613/dividendy-1877700505.html

Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам

Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам - РИА Новости, 13.06.2023

Росимущество снизило дебиторскую задолженность по дивидендам

Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:43

2023-06-13T00:43

2023-06-13T00:43

экономика

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росреестра за 2022 год. "Счетной палатой отмечается положительная динамика по снижению имеющихся объемов дебиторской задолженности по дивидендным платежам, в том числе из-за активизации работы территориальных органов Росимущества по ее взысканию, а также принятию решений о списании безнадежной к взысканию задолженности. В 2022 году списание дебиторской задолженности по дивидендам осуществили 7 территориальных органов по 12 обществам на общую сумму 10 395,7 тысяч рублей", - сообщает контрольное ведомство. Тем не менее, по оценке аудиторов, общий объем дебиторской задолженности Росимущества увеличился за год на 41,1% до 714,9 миллиарда рублей. "Основная ее доля (714,7 миллиарда рублей) приходится на задолженность по доходам. При этом наибольший объем образован за счет доходов будущих периодов от аренды земельных участков и имущества казны. Просроченная задолженность выросла на 36,8% и составила на 1 января 2023 года 16,7 миллиарда рублей", - говорится в материалах. Аудиторы также отметили некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки. В основном, они были связаны с администрированием доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, ненадлежащим исполнением полномочий собственника федеральных государственных унитарных предприятий, осуществлением внутреннего финансового аудита, а также с осуществлением государственных закупок. "Общая сумма установленных нарушений составила 4,5 миллиарда рублей (основной объем составляли ошибки технического характера). Большая их часть устранена в ходе проверки", - отмечается в материалах. В марте Росимущество сообщило, что перечислило в федеральный бюджет РФ в 2022 году 784 миллиарда рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием - 753 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20230523/mostotrest-1873624004.html

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экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)