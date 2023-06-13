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России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
России не нужны зарубежные чипы для ремонта военной техники, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:49
2023-06-13T09:49
2023-06-13T10:38
пмэф-2023
безопасность
россия
денис мантуров
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. России не нужны зарубежные чипы для ремонта военной техники, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2023. "Звучало это несколько странно как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика", — сказал он.Так Мантуров ответил на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей осенью прошлого года, что российские военные вынимают чипы из зарубежных посудомоечных машин и холодильников для ремонта машин на поле боя. Он напомнил, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые производятся многими странами и в первую очередь дружественными. "Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные", — объяснил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости — информационный партнер и фотохост-агентство форума. Читайте полный текст интервью >>>
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internet-group@rian.ru
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"Звучит странно": Мантуров о чипах из бытовой техники для российской армии
"Звучит это несколько странно - второй раз использовать чип просто невозможно". Вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости ответил на высказывания с Запада о том, что для российской армии вынимают чипы из бытовой техники.
2023-06-13T09:49
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PT0M35S
РИА Новости
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безопасность, россия, денис мантуров, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еврокомиссия
ПМЭФ-2023, Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Еврокомиссия
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
Мантуров: у России есть свои микросхемы для военной техники, западные чипы не нужны