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России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров

России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023

России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров

России не нужны зарубежные чипы для ремонта военной техники, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:49

2023-06-13T09:49

2023-06-13T10:38

пмэф-2023

безопасность

россия

денис мантуров

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. России не нужны зарубежные чипы для ремонта военной техники, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2023. "Звучало это несколько странно как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика", — сказал он.Так Мантуров ответил на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей осенью прошлого года, что российские военные вынимают чипы из зарубежных посудомоечных машин и холодильников для ремонта машин на поле боя. Он напомнил, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые производятся многими странами и в первую очередь дружественными. "Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные", — объяснил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости — информационный партнер и фотохост-агентство форума. Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Звучит странно": Мантуров о чипах из бытовой техники для российской армии "Звучит это несколько странно - второй раз использовать чип просто невозможно". Вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости ответил на высказывания с Запада о том, что для российской армии вынимают чипы из бытовой техники. 2023-06-13T09:49 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, денис мантуров, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еврокомиссия