https://ria.ru/20230613/chernyshenko-1877827281.html

Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей

Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей - РИА Новости, 13.06.2023

Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в стране рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:02

2023-06-13T16:02

2023-06-13T16:02

туризм

россия

максим решетников

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в стране рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников провели стратегическую сессию по туризму. "Заместитель председателя правительства предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил также большой потенциал туризма в России. "Это видно по росту доли в ВВП, спросу граждан на турпродукты. Наша цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", институтов развития. Общая задача – выйти в течение месяца на финальную версию документа стратсессии с комплексом проработанных, включая Минфин РФ, инициатив рабочих групп. И обеспечить преемственность ключевых направлений работы в рамках продления нацпроекта после 2024 года", – сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении.

https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html

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россия, максим решетников, дмитрий чернышенко, новости - туризм