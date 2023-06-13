https://ria.ru/20230613/chernyshenko-1877827281.html
Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей
Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей - РИА Новости, 13.06.2023
Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в стране рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:02
2023-06-13T16:02
2023-06-13T16:02
туризм
россия
максим решетников
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в стране рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников провели стратегическую сессию по туризму. "Заместитель председателя правительства предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил также большой потенциал туризма в России. "Это видно по росту доли в ВВП, спросу граждан на турпродукты. Наша цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", институтов развития. Общая задача – выйти в течение месяца на финальную версию документа стратсессии с комплексом проработанных, включая Минфин РФ, инициатив рабочих групп. И обеспечить преемственность ключевых направлений работы в рамках продления нацпроекта после 2024 года", – сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении.
https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html
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россия, максим решетников, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Максим Решетников, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Чернышенко предложил ввести в России рейтингование отелей
Чернышенко предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения