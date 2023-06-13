https://ria.ru/20230613/chebotina-1877864853.html
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации - РИА Новости, 13.06.2023
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:39
2023-06-13T18:39
2023-06-13T18:57
шоубиз
"русская медиагруппа"
знаменитости
русское радио (радиостанция)
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792431869_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_aac1723e6a1ff33fe736752c4d542f84.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. "Певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала. И хотя мы ценим и уважаем ее творчество, постоянно бороться с ветряными мельницами, доказывать свои благие намерения, а в ответ слышать лишь придирки, команда холдинга не может – и мы полностью удовлетворили пожелание Люси", – прокомментировал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.Он отметил, что освободившиеся от работы с певицей время будет потрачено на других артистов. "Теперь время, которое тратилось на бессмысленную борьбу, будет уделяться другим артистам", – заключил представитель компании. Сама исполнительница не прокомментировала произошедшее. В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят станции "Русское радио", DFM, "Хит FM", Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV. Компания проводит музыкальное мероприятие "Золотой граммофон", Русскую музыкальную премию RU.TV, организовывает благотворительные концерты в поддержку новых регионов и выступления для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792431869_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_8ffd1a7d863e71b9f4abffa45400f758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"русская медиагруппа", знаменитости, русское радио (радиостанция), музыка
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Знаменитости, Русское радио (радиостанция), Музыка
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге.
«
"Певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала. И хотя мы ценим и уважаем ее творчество, постоянно бороться с ветряными мельницами, доказывать свои благие намерения, а в ответ слышать лишь придирки, команда холдинга не может – и мы полностью удовлетворили пожелание Люси", – прокомментировал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.
Он отметил, что освободившиеся от работы с певицей время будет потрачено на других артистов.
«
"Теперь время, которое тратилось на бессмысленную борьбу, будет уделяться другим артистам", – заключил представитель компании.
Сама исполнительница не прокомментировала произошедшее.
В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят станции "Русское радио", DFM, "Хит FM", Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV. Компания проводит музыкальное мероприятие "Золотой граммофон", Русскую музыкальную премию RU.TV, организовывает благотворительные концерты в поддержку новых регионов и выступления для российских военнослужащих.
На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой