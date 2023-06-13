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"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации - РИА Новости, 13.06.2023
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Шоубиз
 
18:39 13.06.2023 (обновлено: 18:57 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/chebotina-1877864853.html
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации - РИА Новости, 13.06.2023
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:39
2023-06-13T18:57
шоубиз
"русская медиагруппа"
знаменитости
русское радио (радиостанция)
музыка
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. &quot;Певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала. И хотя мы ценим и уважаем ее творчество, постоянно бороться с ветряными мельницами, доказывать свои благие намерения, а в ответ слышать лишь придирки, команда холдинга не может – и мы полностью удовлетворили пожелание Люси&quot;, – прокомментировал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.Он отметил, что освободившиеся от работы с певицей время будет потрачено на других артистов. "Теперь время, которое тратилось на бессмысленную борьбу, будет уделяться другим артистам", – заключил представитель компании. Сама исполнительница не прокомментировала произошедшее. В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят станции "Русское радио", DFM, "Хит FM", Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV. Компания проводит музыкальное мероприятие "Золотой граммофон", Русскую музыкальную премию RU.TV, организовывает благотворительные концерты в поддержку новых регионов и выступления для российских военнослужащих.
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"русская медиагруппа", знаменитости, русское радио (радиостанция), музыка
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Знаменитости, Русское радио (радиостанция), Музыка
"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации

"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюся Чеботина
Люся Чеботина - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге.
«

"Певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала. И хотя мы ценим и уважаем ее творчество, постоянно бороться с ветряными мельницами, доказывать свои благие намерения, а в ответ слышать лишь придирки, команда холдинга не может – и мы полностью удовлетворили пожелание Люси", – прокомментировал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Он отметил, что освободившиеся от работы с певицей время будет потрачено на других артистов.
«
"Теперь время, которое тратилось на бессмысленную борьбу, будет уделяться другим артистам", – заключил представитель компании.
Сама исполнительница не прокомментировала произошедшее.
В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят станции "Русское радио", DFM, "Хит FM", Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV. Компания проводит музыкальное мероприятие "Золотой граммофон", Русскую музыкальную премию RU.TV, организовывает благотворительные концерты в поддержку новых регионов и выступления для российских военнослужащих.
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