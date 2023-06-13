https://ria.ru/20230613/chebotina-1877864853.html

"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации

"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации - РИА Новости, 13.06.2023

"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации

"Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:39

2023-06-13T18:39

2023-06-13T18:57

шоубиз

"русская медиагруппа"

знаменитости

русское радио (радиостанция)

музыка

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Русская медиагруппа" сняла песни Люси Чеботиной с ротации по желанию певицы, рассказали РИА Новости в холдинге. "Певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала. И хотя мы ценим и уважаем ее творчество, постоянно бороться с ветряными мельницами, доказывать свои благие намерения, а в ответ слышать лишь придирки, команда холдинга не может – и мы полностью удовлетворили пожелание Люси", – прокомментировал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.Он отметил, что освободившиеся от работы с певицей время будет потрачено на других артистов. "Теперь время, которое тратилось на бессмысленную борьбу, будет уделяться другим артистам", – заключил представитель компании. Сама исполнительница не прокомментировала произошедшее. В состав холдинга "Русская медиагруппа" входят станции "Русское радио", DFM, "Хит FM", Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV. Компания проводит музыкальное мероприятие "Золотой граммофон", Русскую музыкальную премию RU.TV, организовывает благотворительные концерты в поддержку новых регионов и выступления для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"русская медиагруппа", знаменитости, русское радио (радиостанция), музыка