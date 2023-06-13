Британия запустила угольные станции
Британия запустила угольные станции, так как солнечные батареи неэффективны в жару
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Великобритания запустила угольные электростанции для выработки дополнительной электроэнергии, так как работа солнечных батарей стала неэффективной из-за жары, сообщает газета Telegraph.
"Британия впервые за полтора месяца начала жечь уголь для выработки электроэнергии после того, как из-за сильной жары солнечные панели слишком нагрелись для эффективной работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне был запущен блок угольной электростанции немецкой энергетической компании Uniper в Рэтклифф-он-Соар, еще одна электростанция была подготовлена к запуску на случай нехватки энергии. Как сообщает издание, выработка энергии в воскресенье была почти на треть ниже, чем неделей ранее. Причиной роста спроса на электроэнергию стало частое использование населением кондиционеров и вентиляторов из-за аномальной жары по всей стране.
Дело в том, что солнечные панели работают в штатном режиме при температуре в 25 градусов, при повышении температуры на градус выше этого уровня эффективность снижается на 0,5 процентных пункта, пишет Telegraph. Объем вырабатываемой энергии также снижался из-за маленькой скорости ветра и закрытия газовых электростанций на техническое обслуживание.
На прошлой неделе агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) объявило первый в этом году оранжевый уровень опасности для здоровья в пяти из девяти регионов Англии на фоне прогнозируемой жаркой погоды. На минувших выходных температура в Великобритании в большинстве районах достигла 30 градусов.