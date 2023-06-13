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Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 13.06.2023 (обновлено: 05:22 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:09
2023-06-13T05:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит беспилотник "Фурия", сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал Чехов.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении и уничтожили БМП "Брэдли"

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит беспилотник "Фурия", сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал Чехов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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