https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:09
2023-06-13T05:09
2023-06-13T05:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/40/1508964011_0:133:3001:1821_1920x0_80_0_0_d7e6480d5519fbfa882f5db714cb9c02.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит беспилотник "Фурия", сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал Чехов.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/40/1508964011_395:0:3000:1954_1920x0_80_0_0_ab7d385728ffcc9defde0bfd979a8cae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские силы отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении и уничтожили БМП "Брэдли"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит беспилотник "Фурия", сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал Чехов.
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск