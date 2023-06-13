https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html

Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023

Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T05:09

2023-06-13T05:09

2023-06-13T05:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/40/1508964011_0:133:3001:1821_1920x0_80_0_0_d7e6480d5519fbfa882f5db714cb9c02.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении - уничтожены бронеавтомобиль, пикап, живая сила ВСУ, сбит беспилотник "Фурия", сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал Чехов.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире