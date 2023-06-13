https://ria.ru/20230613/bomby-1877902391.html
Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США
Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США - РИА Новости, 13.06.2023
Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США
Призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:39
2023-06-13T20:39
2023-06-13T20:39
россия
европа
мария захарова
нато
белоруссия
сша
в мире
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
https://ria.ru/20230612/raskhody-1877681536.html
россия
европа
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, мария захарова, нато, белоруссия, сша, в мире, ядерное оружие
Россия, Европа, Мария Захарова, НАТО, Белоруссия, США, В мире, Ядерное оружие
Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США
Захарова выразила озабоченность призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС