https://ria.ru/20230613/bomby-1877902391.html

Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США

Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США - РИА Новости, 13.06.2023

Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США

Призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:39

2023-06-13T20:39

2023-06-13T20:39

россия

европа

мария захарова

нато

белоруссия

сша

в мире

ядерное оружие

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230612/raskhody-1877681536.html

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европа

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россия, европа, мария захарова, нато, белоруссия, сша, в мире, ядерное оружие