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В Минеральных Водах задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 13.06.2023
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10:01 13.06.2023 (обновлено: 15:46 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/boevik-1877730467.html
В Минеральных Водах задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году
В Минеральных Водах задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 13.06.2023
В Минеральных Водах задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году
В Минеральных Водах задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:01
2023-06-13T15:46
происшествия
россия
шамиль басаев
минеральные воды
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Минеральных Водах задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщила ФСБ. "В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края — гражданина России Ярбулдыева Рустама 1977 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", — говорится в релизе. В прошлый четверг, 8 июня, боевика задержали в аэропорту Минеральных Вод и привезли в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации СК, сейчас Ярбулдыева по решению суда уже заключили под стражу "в связи с особой тяжестью совершенных преступлений". Расследование этого и других преступлений северокавказских боевиков в 90-е и 2000-е проходит в рамках реализации принципа неотвратимости наказания. Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Террористы беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. По оценке ФСБ, во время вторжения погибли более 280, получили ранения свыше 800 российских военнослужащих, а также правоохранителей и гражданских, нанесен значительный ущерб экономике республики. Уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230526/zaderzhanie-1874258919.html
https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863385280.html
россия
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происшествия, россия, шамиль басаев, минеральные воды, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Шамиль Басаев, Минеральные Воды, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Минеральных Водах задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году

В Минеральных Водах задержали боевика, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ сопровождают задержанного участника вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году
Сотрудники ФСБ РФ сопровождают задержанного участника вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Минеральных Водах задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщила ФСБ.
"В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края — гражданина России Ярбулдыева Рустама 1977 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", — говорится в релизе.
В прошлый четверг, 8 июня, боевика задержали в аэропорту Минеральных Вод и привезли в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
По информации СК, сейчас Ярбулдыева по решению суда уже заключили под стражу "в связи с особой тяжестью совершенных преступлений".
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Расследование этого и других преступлений северокавказских боевиков в 90-е и 2000-е проходит в рамках реализации принципа неотвратимости наказания.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Террористы беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. По оценке ФСБ, во время вторжения погибли более 280, получили ранения свыше 800 российских военнослужащих, а также правоохранителей и гражданских, нанесен значительный ущерб экономике республики.
Уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба
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ПроисшествияРоссияШамиль БасаевМинеральные ВодыСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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