https://ria.ru/20230613/bezhentsy-1877705474.html

Выпущенные ВСУ по лагерю беженцев ракеты оказались производства Франции

Выпущенные ВСУ по лагерю беженцев ракеты оказались производства Франции - РИА Новости, 13.06.2023

Выпущенные ВСУ по лагерю беженцев ракеты оказались производства Франции

Удар по пунктам временного размещения (ПВР) беженцев на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области наносился ракетами SCALP (STORM SHADOW)... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:36

2023-06-13T03:36

2023-06-13T09:04

специальная военная операция на украине

херсон

киев

франция

саддам хусейн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877719850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a83ebbfe54ecc2152679d38abc53fcb2.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 июн – РИА Новости. Удар по пунктам временного размещения (ПВР) беженцев на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области наносился ракетами SCALP (STORM SHADOW) произведенными во Франции, об этом свидетельствуют найденные обломки ракет, видеокадры с ними есть в распоряжении РИА Новости.Корреспондент агентства побывал на месте удара, снял на видео последствия обстрела и побеседовал с пострадавшими людьми, находившимися на момент ракетного удара в зданиях, где располагался пункт временного размещения.На найденных частях ракет стоят даты их производства – апрель, июнь, октябрь 2003 года и наименование производителя — MBDA France. Согласно данным, которые приводятся на официальном сайте производителя, в 2003 году на предприятии MBDA во Франции была выпущена первая партия ракет SCALP (французское наименование британских ракет STORM SHADOW). В том же году ракету приняли на вооружение Королевских ВВС Великобритании (Royal Air Force (RAF)) и ВВС Франции, и тогда же впервые эти ракеты применили в ходе вторжения США и их союзников в Ирак. Киев нанес ракетный удар по гостинице, где размещался ПВР эвакуированных жителей Херсонской области, 10 июня около 5:00, две ракеты сбили подразделения ПВО группировки "Днепр", еще две ракеты попали в здания, где на тот момент находились беженцы.Пострадавшие от ракетного удара рассказали РИА Новости, что беженцы проживали в ПВР семьями, на момент ракетного удара ранним утром в здании находились дети, женщины и пожилые люди."Здесь жили мирные граждане, которые были эвакуированы из различных поселков Херсонской области, никаких военных объектов здесь не было", - рассказал Василий, эвакуировавшийся осенью 2022 года из Херсона в Генический район, который до сих пор не был затронут военными действиями.Жительница Херсона Оксана, также пострадавшая от ракетного удара, сообщила, что в ПВР проживали "женщины, малолетние дети, старики". По словам пострадавших, приблизительно в пять утра прозвучали взрывы, были выбиты двери и стекла, начался пожар. Люди, находившиеся в здании, стали выпрыгивать из окон. Несмотря на контузию, мужчины помогали выбираться женщинам и детям, организовали оказание первой помощи до приезда машин "скорой".В обоих зданиях, где находился пункт временного размещения, полностью разрушены и выгорели верхние этажи.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876965559.html

https://ria.ru/20230612/volnovakha-1877640018.html

херсон

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрелов пунктов временного размещения беженцев в Херсонской области Киевский режим ударил по пунктам временного размещения беженцев в Геническом районе Херсонской области французскими ракетами SCALP (STORM SHADOW), произведенными в 2003 году. 2023-06-13T03:36 true PT3M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, киев, франция, саддам хусейн, в мире