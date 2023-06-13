https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877850166.html

Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию

Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию - РИА Новости, 13.06.2023

Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию

Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:07

2023-06-13T17:07

2023-06-13T17:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

сирия

хмеймим

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась бороться с этим, поэтому сейчас это тоже решаемая задача."Вы наверняка знаете, коллеги тоже знают, в свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами", - сказал Путин на встрече с военными журналистами."Это иногда непросто, но решаемая задача. Здесь, видимо, то же самое", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230613/zona-1877851526.html

россия

сирия

хмеймим

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Влада Копылова

владимир путин, россия, сирия, хмеймим