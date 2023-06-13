https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877850166.html
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию - РИА Новости, 13.06.2023
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию
Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сирия
хмеймим
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась бороться с этим, поэтому сейчас это тоже решаемая задача."Вы наверняка знаете, коллеги тоже знают, в свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами", - сказал Путин на встрече с военными журналистами."Это иногда непросто, но решаемая задача. Здесь, видимо, то же самое", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230613/zona-1877851526.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сирия, хмеймим
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Сирия, Хмеймим
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию
Путин сравнил атаки украинских беспилотников на Россию с тем, что происходило в Сирии