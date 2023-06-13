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Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 13.06.2023 (обновлено: 17:21 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877850166.html
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию - РИА Новости, 13.06.2023
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию
Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сирия
хмеймим
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась бороться с этим, поэтому сейчас это тоже решаемая задача."Вы наверняка знаете, коллеги тоже знают, в свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами", - сказал Путин на встрече с военными журналистами."Это иногда непросто, но решаемая задача. Здесь, видимо, то же самое", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230613/zona-1877851526.html
россия
сирия
хмеймим
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владимир путин, россия, сирия, хмеймим
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Сирия, Хмеймим
Путин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Россию

Путин сравнил атаки украинских беспилотников на Россию с тем, что происходило в Сирии

© AP PhotoОбломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об атаках беспилотников на Россию, вспомнил, что такое было в Сирии, и российская сторона достаточно быстро научилась бороться с этим, поэтому сейчас это тоже решаемая задача.
"Вы наверняка знаете, коллеги тоже знают, в свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.
"Это иногда непросто, но решаемая задача. Здесь, видимо, то же самое", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов
Вчера, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСирияХмеймим
 
 
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