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Похороны Берлускони пройдут в Милане - РИА Новости, 13.06.2023
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11:44 13.06.2023 (обновлено: 15:29 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/berluskoni-1877755394.html
Похороны Берлускони пройдут в Милане
Похороны Берлускони пройдут в Милане - РИА Новости, 13.06.2023
Похороны Берлускони пройдут в Милане
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится в среду в Миланском соборе, однако до сих пор не известно, где... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:44
2023-06-13T15:29
италия
сильвио берлускони
михаил горбачев
милан
сардиния
джорджа мелони
mediaset
вперед, италия
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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится в среду в Миланском соборе, однако до сих пор не известно, где будет похоронен знаменитый политик и предприниматель. Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. Источники в партии "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой был Берлускони, не смогли дать РИА Новости ответ на вопрос о том, где будет покоиться патриарх итальянской политики. "Это должны решить члены семьи", - заявил один из них. В понедельник во второй половине дня тело экс-премьера доставили из клиники San Raffaele на его виллу "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом. Это заставило многие итальянские СМИ вспомнить о том, что именно на этой вилле по указанию Берлускони был сооружен грандиозный мавзолей. По свидетельству близких друзей, идея построить необычный фамильный склеп появилась у Берлускони в 1989 году, когда умер его отец Луиджи. Тогда миллиардер обратился к известному скульптору Пьетро Кашелле, который и стал автором проекта. Беломраморный мавзолей, в котором, по замыслу Берлускони, должны быть похоронены также его ближайшие родственники и друзья, появился в парке виллы "Сан-Мартино" в 1990 году. На его сооружение ушли три года и 90 тонн альпийского мрамора. Свою абстрактную скульптурную композицию Кашелла назвал "Небосвод". Однако монумент имеет вполне функциональное предназначение: в его подземной части, куда сверху ведет травертиновая лестница, находится мраморный саркофаг, а также предусмотрены ниши для еще 36 захоронений. "В течение многих лет эта архитектура так же, как проект виллы "Чертоза" на Сардинии, заставляла думать о масонской символике. Сейчас после смерти Берлускони вдова Кашеллы Корделия фон ден Штайнен опровергает это", - отметила римская газета la Repubblica. До сих пор мавзолей на вилле "Сан-Мартино" остается пуст. Даже когда в 2008 году умерла мать Берлускони Роза, она была похоронена на Монументальном кладбище в Милане рядом с мужем. Миланская газета Corriere della Sera напомнила в этой связи, что действующее в Италии законодательство запрещает хоронить граждан вне территории кладбищ. Однако, возможно, для Берлускони будет сделано исключение. Газета также указала, что за годы своего существования мавзолей был показан многим высоким гостям, среди которых был и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано сообщил в понедельник, что по решению правительства 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал также пост президента Италии. С понедельника в связи со смертью Берлускони приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии. Фактически полностью до среды прекращена деятельность национального парламента. Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила в понедельник, что церемония прощания с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка. Во вторник на вилле "Сан-Мартино", к воротам которой многие итальянцы сейчас несут цветы, проходит приватная церемония прощания с Берлускони, в которой принимают участие родные, близкие и ближайшие друзья политика. Ожидается, что сюда прибудут также премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, который является координатором партии "Вперед, Италия". Государственные похороны Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, пройдут в Миланском соборе в среду в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будет присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877652341.html
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италия, сильвио берлускони, михаил горбачев, милан, сардиния, джорджа мелони, mediaset, вперед, италия, умер сильвио берлускони
Италия, Сильвио Берлускони, Михаил Горбачев, Милан, Сардиния, Джорджа Мелони, Mediaset, Вперед, Италия, Умер Сильвио Берлускони
Похороны Берлускони пройдут в Милане

Церемония похорон бывшего экс-премьера Италии Берлускони пройдет в Миланском соборе

© AP Photo / Andrew MedichiniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится в среду в Миланском соборе, однако до сих пор не известно, где будет похоронен знаменитый политик и предприниматель.
Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
12 июня, 15:34
Источники в партии "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой был Берлускони, не смогли дать РИА Новости ответ на вопрос о том, где будет покоиться патриарх итальянской политики. "Это должны решить члены семьи", - заявил один из них.
В понедельник во второй половине дня тело экс-премьера доставили из клиники San Raffaele на его виллу "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом. Это заставило многие итальянские СМИ вспомнить о том, что именно на этой вилле по указанию Берлускони был сооружен грандиозный мавзолей.
По свидетельству близких друзей, идея построить необычный фамильный склеп появилась у Берлускони в 1989 году, когда умер его отец Луиджи. Тогда миллиардер обратился к известному скульптору Пьетро Кашелле, который и стал автором проекта.
Беломраморный мавзолей, в котором, по замыслу Берлускони, должны быть похоронены также его ближайшие родственники и друзья, появился в парке виллы "Сан-Мартино" в 1990 году. На его сооружение ушли три года и 90 тонн альпийского мрамора. Свою абстрактную скульптурную композицию Кашелла назвал "Небосвод". Однако монумент имеет вполне функциональное предназначение: в его подземной части, куда сверху ведет травертиновая лестница, находится мраморный саркофаг, а также предусмотрены ниши для еще 36 захоронений.
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
"В течение многих лет эта архитектура так же, как проект виллы "Чертоза" на Сардинии, заставляла думать о масонской символике. Сейчас после смерти Берлускони вдова Кашеллы Корделия фон ден Штайнен опровергает это", - отметила римская газета la Repubblica.
До сих пор мавзолей на вилле "Сан-Мартино" остается пуст. Даже когда в 2008 году умерла мать Берлускони Роза, она была похоронена на Монументальном кладбище в Милане рядом с мужем.
Миланская газета Corriere della Sera напомнила в этой связи, что действующее в Италии законодательство запрещает хоронить граждан вне территории кладбищ. Однако, возможно, для Берлускони будет сделано исключение. Газета также указала, что за годы своего существования мавзолей был показан многим высоким гостям, среди которых был и бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано сообщил в понедельник, что по решению правительства 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал также пост президента Италии.
С понедельника в связи со смертью Берлускони приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии. Фактически полностью до среды прекращена деятельность национального парламента.
Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила в понедельник, что церемония прощания с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка.
Во вторник на вилле "Сан-Мартино", к воротам которой многие итальянцы сейчас несут цветы, проходит приватная церемония прощания с Берлускони, в которой принимают участие родные, близкие и ближайшие друзья политика. Ожидается, что сюда прибудут также премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, который является координатором партии "Вперед, Италия".
Государственные похороны Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, пройдут в Миланском соборе в среду в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будет присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла.
Патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Luca Bruno

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

Президент Милана Сильвио Берлускони со своей дочерью Барбарой во время посещения новой штаб-квартиры команды в Милане, Италия. 6 июня 2014 года

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12
© AP Photo / Sandro Perozzi

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони. 29 января 2010 год

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони на вилле Чертоза в Порто-Ротондо. 18 апреля 2008 год

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отвечает журналисту Бруно Веспе во время передачи Porta a porta на государственном итальянском телеканале Rai 1 в Риме. 31 января 2006 года

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12
© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в госрезиденции Завидово. 3 февраля 2003 года

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

Президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр РФ Владимир Путин осматривают территорию на курорте Красная поляна. 3 декабря 2010 год

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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7 из 12
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

Сильвио Берлускони в Европейском парламенте в Страсбурге, восточная Франция. 2019 год

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12
© AP Photo / Gero Breloer

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, Германия. 12 января 2011 года

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12
© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует рабочих на вокзале Тибуртина, Рим. 10 декабря 2010 год

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12
© AP Photo / Valentina Petrova

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони в столице Болгарии Софии. 13 июня 2010 год

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

Лидер итальянской правой партии Forza Italia Сильвио Берлускони во время митинга, завершающего кампанию его партии на всеобщих выборах. 25 сентября 2022 года

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
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Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
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Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
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"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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