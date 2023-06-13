https://ria.ru/20230613/berluskoni-1877755394.html

Похороны Берлускони пройдут в Милане

Похороны Берлускони пройдут в Милане - РИА Новости, 13.06.2023

Похороны Берлускони пройдут в Милане

Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится в среду в Миланском соборе, однако до сих пор не известно, где... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:44

2023-06-13T11:44

2023-06-13T15:29

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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони состоится в среду в Миланском соборе, однако до сих пор не известно, где будет похоронен знаменитый политик и предприниматель. Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. Источники в партии "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой был Берлускони, не смогли дать РИА Новости ответ на вопрос о том, где будет покоиться патриарх итальянской политики. "Это должны решить члены семьи", - заявил один из них. В понедельник во второй половине дня тело экс-премьера доставили из клиники San Raffaele на его виллу "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом. Это заставило многие итальянские СМИ вспомнить о том, что именно на этой вилле по указанию Берлускони был сооружен грандиозный мавзолей. По свидетельству близких друзей, идея построить необычный фамильный склеп появилась у Берлускони в 1989 году, когда умер его отец Луиджи. Тогда миллиардер обратился к известному скульптору Пьетро Кашелле, который и стал автором проекта. Беломраморный мавзолей, в котором, по замыслу Берлускони, должны быть похоронены также его ближайшие родственники и друзья, появился в парке виллы "Сан-Мартино" в 1990 году. На его сооружение ушли три года и 90 тонн альпийского мрамора. Свою абстрактную скульптурную композицию Кашелла назвал "Небосвод". Однако монумент имеет вполне функциональное предназначение: в его подземной части, куда сверху ведет травертиновая лестница, находится мраморный саркофаг, а также предусмотрены ниши для еще 36 захоронений. "В течение многих лет эта архитектура так же, как проект виллы "Чертоза" на Сардинии, заставляла думать о масонской символике. Сейчас после смерти Берлускони вдова Кашеллы Корделия фон ден Штайнен опровергает это", - отметила римская газета la Repubblica. До сих пор мавзолей на вилле "Сан-Мартино" остается пуст. Даже когда в 2008 году умерла мать Берлускони Роза, она была похоронена на Монументальном кладбище в Милане рядом с мужем. Миланская газета Corriere della Sera напомнила в этой связи, что действующее в Италии законодательство запрещает хоронить граждан вне территории кладбищ. Однако, возможно, для Берлускони будет сделано исключение. Газета также указала, что за годы своего существования мавзолей был показан многим высоким гостям, среди которых был и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано сообщил в понедельник, что по решению правительства 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал также пост президента Италии. С понедельника в связи со смертью Берлускони приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии. Фактически полностью до среды прекращена деятельность национального парламента. Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила в понедельник, что церемония прощания с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка. Во вторник на вилле "Сан-Мартино", к воротам которой многие итальянцы сейчас несут цветы, проходит приватная церемония прощания с Берлускони, в которой принимают участие родные, близкие и ближайшие друзья политика. Ожидается, что сюда прибудут также премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, который является координатором партии "Вперед, Италия". Государственные похороны Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, пройдут в Миланском соборе в среду в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будет присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877652341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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