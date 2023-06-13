https://ria.ru/20230613/benzin-1877720415.html

Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии

Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии - РИА Новости, 13.06.2023

Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии

После ЧП с танкерами на реке Лене накануне, где разлился бензин, большая часть нефтепродуктов не дойдет до Якутии, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:02

2023-06-13T09:02

2023-06-13T09:02

происшествия

иркутская область

якутск

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. После ЧП с танкерами на реке Лене накануне, где разлился бензин, большая часть нефтепродуктов не дойдет до Якутии, сообщает оперативный штаб республики. Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина. "В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Республики Саха (Якутия). Вместе с тем, необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Республики Саха (Якутия) приведены в полную готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня", - говорится в сообщении оперштаба. По информации ПАО "ЛОРП", утечка из поврежденной цистерны была устранена в течение 30 минут после происшествия, на месте разлива были применены специальные сорбенты. Командой "ТР-900" по периметру судна установлено 200 метров боновых заграждений, израсходовано 300 килограммов сорбента. Ленский комитет, Олекминский комитет и Хангаласская инспекции государственного экологического надзора министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) также подготовлены к мониторингу прохождения пятна от нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле, заверили в оперштабе.

https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html

иркутская область

якутск

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, якутск, республика саха (якутия)