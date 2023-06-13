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Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии - РИА Новости, 13.06.2023
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09:02 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/benzin-1877720415.html
Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии
Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии - РИА Новости, 13.06.2023
Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии
После ЧП с танкерами на реке Лене накануне, где разлился бензин, большая часть нефтепродуктов не дойдет до Якутии, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:02
2023-06-13T09:02
происшествия
иркутская область
якутск
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. После ЧП с танкерами на реке Лене накануне, где разлился бензин, большая часть нефтепродуктов не дойдет до Якутии, сообщает оперативный штаб республики. Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина. "В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Республики Саха (Якутия). Вместе с тем, необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Республики Саха (Якутия) приведены в полную готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня", - говорится в сообщении оперштаба. По информации ПАО "ЛОРП", утечка из поврежденной цистерны была устранена в течение 30 минут после происшествия, на месте разлива были применены специальные сорбенты. Командой "ТР-900" по периметру судна установлено 200 метров боновых заграждений, израсходовано 300 килограммов сорбента. Ленский комитет, Олекминский комитет и Хангаласская инспекции государственного экологического надзора министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) также подготовлены к мониторингу прохождения пятна от нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле, заверили в оперштабе.
https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
иркутская область
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, иркутская область, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Иркутская область, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии

Оперштаб: после ЧП с танкерами на реке Лене большая часть бензина не дойдет до Якутии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена в Якутии. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. После ЧП с танкерами на реке Лене накануне, где разлился бензин, большая часть нефтепродуктов не дойдет до Якутии, сообщает оперативный штаб республики.
Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина.
"В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Республики Саха (Якутия). Вместе с тем, необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Республики Саха (Якутия) приведены в полную готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня", - говорится в сообщении оперштаба.
По информации ПАО "ЛОРП", утечка из поврежденной цистерны была устранена в течение 30 минут после происшествия, на месте разлива были применены специальные сорбенты. Командой "ТР-900" по периметру судна установлено 200 метров боновых заграждений, израсходовано 300 килограммов сорбента.
Ленский комитет, Олекминский комитет и Хангаласская инспекции государственного экологического надзора министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) также подготовлены к мониторингу прохождения пятна от нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле, заверили в оперштабе.
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