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Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
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00:15 13.06.2023 (обновлено: 01:23 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877699556.html
Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии
Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии
Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный Штатами в Белоруссии и используемый как правовое основание для применения к ней РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:15
2023-06-13T01:23
белоруссия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный Штатами в Белоруссии и используемый как правовое основание для применения к ней санкций, сообщил Белый дом.Американские власти обвиняют руководство Белоруссии в фальсификациях на выборах и гонениях на политическую оппозицию.Режим ЧС был объявлен указом 13405 от 16 июня 2006 года и расширен указом 14308 от 9 августа 2021 года."Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html
https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html
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белоруссия, джо байден, сша, в мире
Белоруссия, Джо Байден, США, В мире
Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии

Байден продлил на год режим ЧС, объявленный из-за внутриполитического кризиса в Белоруссии

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный Штатами в Белоруссии и используемый как правовое основание для применения к ней санкций, сообщил Белый дом.
Американские власти обвиняют руководство Белоруссии в фальсификациях на выборах и гонениях на политическую оппозицию.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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7 июня, 16:31
Режим ЧС был объявлен указом 13405 от 16 июня 2006 года и расширен указом 14308 от 9 августа 2021 года.
"Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
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