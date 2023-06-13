https://ria.ru/20230613/bayden-1877706905.html

Байдена уличили в "преступлении века"

Байдена уличили в "преступлении века" - РИА Новости, 13.06.2023

Байдена уличили в "преступлении века"

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:24

2023-06-13T04:24

2023-06-13T04:25

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украина

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ронни джексон

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федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma."Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!" – написал Джексон в Twitter.По его утверждению, Байден является "самым большим преступником" среди всех американских президентов.Как ранее сообщил телеканал Fox News, американский сенатор Чак Грассли в понедельник заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, включая две непосредственно с нынешним президентом США, в качестве "страхового полиса". Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который спецслужба передала американским законодателям в рамках расследования конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.В прошлый четверг конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что информация, содержащаяся в переданном ФБР документе, является абсолютно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.Как отметила Грин, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны занимавшего в 2015-2016 годах пост генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "пять миллионов одному Байдену и пять миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma".

https://ria.ru/20230510/bayden-1870831108.html

https://ria.ru/20230502/blinken-1869042118.html

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в мире, сша, украина, джо байден, ронни джексон, виктор шокин, федеральное бюро расследований сша