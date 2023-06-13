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Байдена уличили в "преступлении века" - РИА Новости, 13.06.2023
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04:24 13.06.2023 (обновлено: 04:25 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/bayden-1877706905.html
Байдена уличили в "преступлении века"
Байдена уличили в "преступлении века" - РИА Новости, 13.06.2023
Байдена уличили в "преступлении века"
Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:24
2023-06-13T04:25
в мире
сша
украина
джо байден
ронни джексон
виктор шокин
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma."Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!" – написал Джексон в Twitter.По его утверждению, Байден является "самым большим преступником" среди всех американских президентов.Как ранее сообщил телеканал Fox News, американский сенатор Чак Грассли в понедельник заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, включая две непосредственно с нынешним президентом США, в качестве "страхового полиса". Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который спецслужба передала американским законодателям в рамках расследования конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.В прошлый четверг конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что информация, содержащаяся в переданном ФБР документе, является абсолютно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.Как отметила Грин, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны занимавшего в 2015-2016 годах пост генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "пять миллионов одному Байдену и пять миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma".
https://ria.ru/20230510/bayden-1870831108.html
https://ria.ru/20230502/blinken-1869042118.html
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в мире, сша, украина, джо байден, ронни джексон, виктор шокин, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Украина, Джо Байден, Ронни Джексон, Виктор Шокин, Федеральное бюро расследований США
Байдена уличили в "преступлении века"

Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении века из-за скандала вокруг Burisma

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.
"Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!" – написал Джексон в Twitter.
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По его утверждению, Байден является "самым большим преступником" среди всех американских президентов.
Как ранее сообщил телеканал Fox News, американский сенатор Чак Грассли в понедельник заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, включая две непосредственно с нынешним президентом США, в качестве "страхового полиса". Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который спецслужба передала американским законодателям в рамках расследования конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.
В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.
В прошлый четверг конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что информация, содержащаяся в переданном ФБР документе, является абсолютно достоверной. По ее словам, в документе описаны события 2015-2016 годов, когда Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.
Как отметила Грин, Burisma являлась предметом антикоррупционного расследования со стороны занимавшего в 2015-2016 годах пост генпрокурора Украины Виктора Шокина и "наняла Байдена, чтобы решить проблему", заплатив в качестве взятки "пять миллионов одному Байдену и пять миллионов другому Байдену, чтобы уволить Шокина и прекратить расследование против Burisma".
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В миреСШАУкраинаДжо БайденРонни ДжексонВиктор ШокинФедеральное бюро расследований США
 
 
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