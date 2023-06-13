https://ria.ru/20230613/avtozavody-1877714765.html

Мантуров рассказал, как избежать остановки автозаводов

Мантуров рассказал, как избежать остановки автозаводов - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров рассказал, как избежать остановки автозаводов

Россия намерена тщательно прорабатывать условия участия иностранных партнеров в автопроизводстве: теперь сотрудничество будет выстраиваться на принципе... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:45

2023-06-13T07:45

2023-06-13T07:46

пмэф-2023

россия

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия намерена тщательно прорабатывать условия участия иностранных партнеров в автопроизводстве: теперь сотрудничество будет выстраиваться на принципе совместных проектов, а не промышленной сборки по соглашению, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, такой подход позволит исключить повторение сценария прошлого года в автопроме с остановкой производства иностранными автоконцернами. "Мы тщательно прорабатываем условия участия иностранных инвесторов именно в совместных проектах, а не просто проектах промышленной сборки, чтобы исключить повторение сценария прошлого года. Наш приоритет – это наращивание собственных компетенций, технологической и компонентной базы. Данные задачи уже закреплены в утвержденной стратегии развития автопрома до 2035 года, и с течением времени будут актуализироваться в соответствии с потребностями отрасли", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, комментируя недопущение прошлогоднего сценария с новыми китайскими партнерами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/avtorynok-1877709410.html

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россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика