https://ria.ru/20230613/avtovaz-1877713778.html
Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу
Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу
"АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум - заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:38
2023-06-13T07:38
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум - заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, "АвтоВАЗу" нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда Lada на латиницу. "Что касается именно кириллицы, то остаётся фактор экспортных поставок, где латиница все равно будет актуальна", - уточнил Мантуров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, тольятти, ижевск, денис мантуров, экономика, авто, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault
ПМЭФ-2023, Россия, Тольятти, Ижевск, Денис Мантуров, Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Renault
Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу
Глава Минпромторга Мантуров: "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу