https://ria.ru/20230613/avtovaz-1877713778.html

Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу

Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров пообещал обдумать переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу

"АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум - заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:38

2023-06-13T07:38

2023-06-13T07:38

пмэф-2023

россия

тольятти

ижевск

денис мантуров

экономика

авто

автоваз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768123003_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_c47b3f0eda84a210888f139d56491f57.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум - заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, "АвтоВАЗу" нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда Lada на латиницу. "Что касается именно кириллицы, то остаётся фактор экспортных поставок, где латиница все равно будет актуальна", - уточнил Мантуров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/lada-1877712926.html

россия

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тольятти, ижевск, денис мантуров, экономика, авто, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault