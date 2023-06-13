https://ria.ru/20230613/avtorynok-1877709410.html
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей
Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:48
2023-06-13T05:48
2023-06-13T05:48
пмэф-2023
россия
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ассоциация европейского бизнеса
экономика
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_310a3afbeef204f7df780ac87d347349.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года. Согласно официальным данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легкий коммерческих автомобилей в РФ в 2019 году достигли 1,76 миллиона машин. В 2022 году авторынок составил 687,4 тысячи автомобилей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/avtokontserny-1877707757.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8b59d0498a67eefc7c75ea24d8d48ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация европейского бизнеса, экономика, авто
ПМЭФ-2023, Россия, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ассоциация европейского бизнеса, Экономика, Авто
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей
Мантуров: российский авторынок восстановится до допандемийных показателей к 2030 году