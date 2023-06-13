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Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей - РИА Новости, 13.06.2023
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05:48 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/avtorynok-1877709410.html
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей
Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:48
2023-06-13T05:48
пмэф-2023
россия
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ассоциация европейского бизнеса
экономика
авто
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года. Согласно официальным данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легкий коммерческих автомобилей в РФ в 2019 году достигли 1,76 миллиона машин. В 2022 году авторынок составил 687,4 тысячи автомобилей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация европейского бизнеса, экономика, авто
ПМЭФ-2023, Россия, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ассоциация европейского бизнеса, Экономика, Авто
ПМЭФ-2023
Мантуров назвал срок восстановления авторынка до допандемийных показателей

Мантуров: российский авторынок восстановится до допандемийных показателей к 2030 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года.
Согласно официальным данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легкий коммерческих автомобилей в РФ в 2019 году достигли 1,76 миллиона машин. В 2022 году авторынок составил 687,4 тысячи автомобилей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров: условия для возврата автоконцернов будут обсуждать индивидуально
04:52
 
ПМЭФ-2023РоссияДенис МантуровПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ассоциация европейского бизнесаЭкономикаАвто
 
 
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