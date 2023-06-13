https://ria.ru/20230613/avtopark-1877807662.html

Бизнесмену в Приамурье помогли расширить автопарк социального такси

Бизнесмену в Приамурье помогли расширить автопарк социального такси - РИА Новости, 13.06.2023

Бизнесмену в Приамурье помогли расширить автопарк социального такси

Предпринимателю из Благовещенска помогли расширить автопарк социального такси, повышенный спрос на услуги перевозки спецтранспортом почти не имеет аналогов в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:40

2023-06-13T14:40

2023-06-13T14:40

амурская область

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн – РИА Новости. Предпринимателю из Благовещенска помогли расширить автопарк социального такси, повышенный спрос на услуги перевозки спецтранспортом почти не имеет аналогов в регионе, сообщает правительство Амурской области. За помощью в покупке нового автомобиля для транспортировки маломобильных и неподвижных людей бизнесмен Михаил Волошин обратился к губернатору Приамурья Василию Орлову во время прямой линии. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" семья Волошиных как субъект социального предпринимательства получила грант в размере 500 тысяч рублей. Еще порядка 1,5 миллиона рублей под льготные 3,75% годовых предоставили в Центре кредитной поддержки Амурской области. По словам главы региона, сейчас в области зарегистрирован 101 социальный предприниматель. "Каждый из них работает не только для того, чтобы получать прибыль, но и помогает людям: оказывает услуги социально незащищенным категориям граждан, трудоустраивает их на работу или производит специализированные товары. Мы всесторонне поддерживаем таких предпринимателей, кроме грантов и льготных займов для них в области бессрочно в три раза снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, а региональный центр "Мой бизнес" при необходимости консультирует и помогает оформить необходимые документы", - отметил Орлов. Статус "социального предпринимателя" помог Волошину расшить бизнес. По его словам, спрос на услуги социального такси в Амурской области растёт. В сутки порой приходится выполнять до шести выездов днем и ночью. Заказы поступают не только из разных точек Амурской области, но и соседних регионов. Приобретённый с помощью мер поддержки автомобиль - это уже второе специализированное транспортное средство в его автопарке. "Новый автомобиль марки Lada больше предыдущего за счет увеличенного объема крыши. Помимо лежачих больных, теперь здесь можно перевозить пациентов в инвалидных колясках. Впереди установлено поворотно-выдвижное кресло. Это позволяет помочь большему числу пациентов, которым нужна специализированная и, главное, оперативная транспортировка в медицинские учреждения", - рассказал Волошин. В случае дальнейшего спроса на свои услуги, автомобили социального такси амурчанин планирует закреплять за территориями, чтобы оперативнее помогать местным жителям с ограничениями по здоровью, нуждающимся в транспортировке.

https://ria.ru/20230609/korvet-1877131772.html

https://ria.ru/20230608/priamure-1876941074.html

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), lada vesta