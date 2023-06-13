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Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.06.2023 (обновлено: 08:09 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html
Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия
Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия - РИА Новости, 13.06.2023
Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия
Боевые действия показали, что войска нуждаются в модернизации вооружения. И на фронт отправили обновленный автомат Калашникова. О том, какие недостатки... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:00
2023-06-13T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
ак-74
автомат калашникова
калашников (концерн)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Боевые действия показали, что войска нуждаются в модернизации вооружения. И на фронт отправили обновленный автомат Калашникова. О том, какие недостатки исправили, — в материале РИА Новости.Постоянная адаптацияС 2019-го легендарный АК-74 постепенно заменяют на АК-12. Ключевые преимущества предыдущих моделей — надежность и простоту в эксплуатации — разработчики постарались дополнить достоинствами более "капризных" конкурентов: кучностью стрельбы и эргономичностью.Удалось облегчить оружие. Добавили систему циркуляции воздуха, благодаря чему автомат дольше стреляет длинными очередями без перегрева. Цевье сделали свободно вывешенным, чтобы не касалось ствола.Также АК-12 оснастили планкой Пикатинни для обвесов, за счет чего можно адаптировать оружие под конкретного стрелка и задачи. Поменялся и приклад — стал складным и телескопическим. Его положение можно настраивать.Дульный тормоз установили на байонет, а не на резьбу, как было у предыдущих моделей. Это позволило быстрее заменять его на глушитель. Также разработчики усовершенствовали магазин — скосили пятку, что дает возможность использовать "рожок" как опору во время стрельбы. Поменяли прицел: вместо открытого — диоптрический. Мушку вынесли на газовый блок.Также изменился и переводчик-предохранитель — добавили режим стрельбы короткими очередями из двух выстрелов.Неоднозначные оценкиНекоторые особенности образца 2019-го были восприняты неоднозначно. Так, по словам бойцов, диоптр довольно часто забивался. Поэтому его сложно использовать в дождливую погоду.С одной стороны, прицел сделали удобнее — теперь гораздо ближе к глазу, на самом конце крышки ствольной коробки. Вместе с тем некоторые жаловались, что крышка немного люфтила и это влияло на точность стрельбы.Не всем показалась удобной и замена на байонет — порой возникали трудности с тем, чтобы отделить ДТК от дула. Также были жалобы на недостаточно плотное крепление пластика на цевье, из-за чего обвес не обеспечивал должное удобство.При этом сами солдаты все равно оценивают оружие довольно высоко. "АК-12 у нас много кто пользуется — почти половина полка. У него большой простор для модернизации всякими тактическими примочками, — рассказывает мобилизованный боец с позывным Кукуха. — Мой 74-й тоже модернизируется спокойно, но 12-й лучше к этому приспособлен. На него банально удобнее вешать прицелы, сошки и прочее. А еще он очень точный, прямо стреляет пуля в пулю. Из минусов — он сложнее старых версий. Непривычная сборка-разборка, более сложное обслуживание. И немного капризнее — там, где 74-й отстреляется, 12-й уже начинает клинить".С учетом обратной связиНовая версия АК-12 дорабатывалась с учетом нового боевого опыта и замечаний бойцов. Испытания планируют завершить в середине июня. Но первая партия из сотни автоматов уже поступила на фронт.В обновленной модели попытались учесть перечисленные недостатки. Доработали диоптрический прицел, сделав более всепогодным. ДТК с байонетом заменили на несъемный пламегаситель, туда также можно навесить прибор малошумной стрельбы.Изменился и переводчик-предохранитель. Стал двусторонним — это важно для левшей. От режима огня короткими очередями решили отказаться.Одним из ключевых обновлений стал доработанный приклад: получил регулируемую щеку, что делает оружие более удобным при работе с различными прицельными приспособлениями. Также усилили цевье и крепление крышки ствольной коробки.Насколько это улучшит автомат — покажут испытания и реальные боевые условия. Но главное — учли отзывы тех, кто непосредственно работает с оружием.
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Нармания Давид
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РИА Новости
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безопасность, ак-74, автомат калашникова, калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, АК-74, Автомат Калашникова, Калашников (концерн)

Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Боевые действия показали, что войска нуждаются в модернизации вооружения. И на фронт отправили обновленный автомат Калашникова. О том, какие недостатки исправили, — в материале РИА Новости.

Постоянная адаптация

С 2019-го легендарный АК-74 постепенно заменяют на АК-12. Ключевые преимущества предыдущих моделей — надежность и простоту в эксплуатации — разработчики постарались дополнить достоинствами более "капризных" конкурентов: кучностью стрельбы и эргономичностью.
Удалось облегчить оружие. Добавили систему циркуляции воздуха, благодаря чему автомат дольше стреляет длинными очередями без перегрева. Цевье сделали свободно вывешенным, чтобы не касалось ствола.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтрельба из автомата АК-74М
Стрельба из автомата АК-74М - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стрельба из автомата АК-74М
Также АК-12 оснастили планкой Пикатинни для обвесов, за счет чего можно адаптировать оружие под конкретного стрелка и задачи. Поменялся и приклад — стал складным и телескопическим. Его положение можно настраивать.
Дульный тормоз установили на байонет, а не на резьбу, как было у предыдущих моделей. Это позволило быстрее заменять его на глушитель. Также разработчики усовершенствовали магазин — скосили пятку, что дает возможность использовать "рожок" как опору во время стрельбы. Поменяли прицел: вместо открытого — диоптрический. Мушку вынесли на газовый блок.
Также изменился и переводчик-предохранитель — добавили режим стрельбы короткими очередями из двух выстрелов.

Неоднозначные оценки

Некоторые особенности образца 2019-го были восприняты неоднозначно. Так, по словам бойцов, диоптр довольно часто забивался. Поэтому его сложно использовать в дождливую погоду.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
Автомат концерна Калашников АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
С одной стороны, прицел сделали удобнее — теперь гораздо ближе к глазу, на самом конце крышки ствольной коробки. Вместе с тем некоторые жаловались, что крышка немного люфтила и это влияло на точность стрельбы.
Не всем показалась удобной и замена на байонет — порой возникали трудности с тем, чтобы отделить ДТК от дула. Также были жалобы на недостаточно плотное крепление пластика на цевье, из-за чего обвес не обеспечивал должное удобство.
При этом сами солдаты все равно оценивают оружие довольно высоко. "АК-12 у нас много кто пользуется — почти половина полка. У него большой простор для модернизации всякими тактическими примочками, — рассказывает мобилизованный боец с позывным Кукуха. — Мой 74-й тоже модернизируется спокойно, но 12-й лучше к этому приспособлен. На него банально удобнее вешать прицелы, сошки и прочее. А еще он очень точный, прямо стреляет пуля в пулю. Из минусов — он сложнее старых версий. Непривычная сборка-разборка, более сложное обслуживание. И немного капризнее — там, где 74-й отстреляется, 12-й уже начинает клинить".
© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12 образца 2023 года

С учетом обратной связи

Новая версия АК-12 дорабатывалась с учетом нового боевого опыта и замечаний бойцов. Испытания планируют завершить в середине июня. Но первая партия из сотни автоматов уже поступила на фронт.
В обновленной модели попытались учесть перечисленные недостатки. Доработали диоптрический прицел, сделав более всепогодным. ДТК с байонетом заменили на несъемный пламегаситель, туда также можно навесить прибор малошумной стрельбы.
© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12 образца 2023 года
Изменился и переводчик-предохранитель. Стал двусторонним — это важно для левшей. От режима огня короткими очередями решили отказаться.
Одним из ключевых обновлений стал доработанный приклад: получил регулируемую щеку, что делает оружие более удобным при работе с различными прицельными приспособлениями. Также усилили цевье и крепление крышки ствольной коробки.
Насколько это улучшит автомат — покажут испытания и реальные боевые условия. Но главное — учли отзывы тех, кто непосредственно работает с оружием.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАК-74Автомат КалашниковаКалашников (концерн)
 
 
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