https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html

Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия

Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия - РИА Новости, 13.06.2023

Переосмысление легенды: какое оружие получила российская армия

Боевые действия показали, что войска нуждаются в модернизации вооружения. И на фронт отправили обновленный автомат Калашникова. О том, какие недостатки... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:09

специальная военная операция на украине

безопасность

ак-74

автомат калашникова

калашников (концерн)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Боевые действия показали, что войска нуждаются в модернизации вооружения. И на фронт отправили обновленный автомат Калашникова. О том, какие недостатки исправили, — в материале РИА Новости.Постоянная адаптацияС 2019-го легендарный АК-74 постепенно заменяют на АК-12. Ключевые преимущества предыдущих моделей — надежность и простоту в эксплуатации — разработчики постарались дополнить достоинствами более "капризных" конкурентов: кучностью стрельбы и эргономичностью.Удалось облегчить оружие. Добавили систему циркуляции воздуха, благодаря чему автомат дольше стреляет длинными очередями без перегрева. Цевье сделали свободно вывешенным, чтобы не касалось ствола.Также АК-12 оснастили планкой Пикатинни для обвесов, за счет чего можно адаптировать оружие под конкретного стрелка и задачи. Поменялся и приклад — стал складным и телескопическим. Его положение можно настраивать.Дульный тормоз установили на байонет, а не на резьбу, как было у предыдущих моделей. Это позволило быстрее заменять его на глушитель. Также разработчики усовершенствовали магазин — скосили пятку, что дает возможность использовать "рожок" как опору во время стрельбы. Поменяли прицел: вместо открытого — диоптрический. Мушку вынесли на газовый блок.Также изменился и переводчик-предохранитель — добавили режим стрельбы короткими очередями из двух выстрелов.Неоднозначные оценкиНекоторые особенности образца 2019-го были восприняты неоднозначно. Так, по словам бойцов, диоптр довольно часто забивался. Поэтому его сложно использовать в дождливую погоду.С одной стороны, прицел сделали удобнее — теперь гораздо ближе к глазу, на самом конце крышки ствольной коробки. Вместе с тем некоторые жаловались, что крышка немного люфтила и это влияло на точность стрельбы.Не всем показалась удобной и замена на байонет — порой возникали трудности с тем, чтобы отделить ДТК от дула. Также были жалобы на недостаточно плотное крепление пластика на цевье, из-за чего обвес не обеспечивал должное удобство.При этом сами солдаты все равно оценивают оружие довольно высоко. "АК-12 у нас много кто пользуется — почти половина полка. У него большой простор для модернизации всякими тактическими примочками, — рассказывает мобилизованный боец с позывным Кукуха. — Мой 74-й тоже модернизируется спокойно, но 12-й лучше к этому приспособлен. На него банально удобнее вешать прицелы, сошки и прочее. А еще он очень точный, прямо стреляет пуля в пулю. Из минусов — он сложнее старых версий. Непривычная сборка-разборка, более сложное обслуживание. И немного капризнее — там, где 74-й отстреляется, 12-й уже начинает клинить".С учетом обратной связиНовая версия АК-12 дорабатывалась с учетом нового боевого опыта и замечаний бойцов. Испытания планируют завершить в середине июня. Но первая партия из сотни автоматов уже поступила на фронт.В обновленной модели попытались учесть перечисленные недостатки. Доработали диоптрический прицел, сделав более всепогодным. ДТК с байонетом заменили на несъемный пламегаситель, туда также можно навесить прибор малошумной стрельбы.Изменился и переводчик-предохранитель. Стал двусторонним — это важно для левшей. От режима огня короткими очередями решили отказаться.Одним из ключевых обновлений стал доработанный приклад: получил регулируемую щеку, что делает оружие более удобным при работе с различными прицельными приспособлениями. Также усилили цевье и крепление крышки ствольной коробки.Насколько это улучшит автомат — покажут испытания и реальные боевые условия. Но главное — учли отзывы тех, кто непосредственно работает с оружием.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, ак-74, автомат калашникова, калашников (концерн)