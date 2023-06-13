https://ria.ru/20230613/avtokontserny-1877707757.html

Мантуров: условия для возврата автоконцернов будут обсуждать индивидуально

Мантуров: условия для возврата автоконцернов будут обсуждать индивидуально - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров: условия для возврата автоконцернов будут обсуждать индивидуально

Иностранные автоконцерны, ушедшие из России с опционом обратного выкупа, смогут вернуться, но условия будут обсуждаться индивидуально, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:52

2023-06-13T04:52

2023-06-13T04:53

пмэф-2023

россия

денис мантуров

экономика

авто

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

renault s.a

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иностранные автоконцерны, ушедшие из России с опционом обратного выкупа, смогут вернуться, но условия будут обсуждаться индивидуально, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "В тех случаях, когда опцион предусмотрен, иностранные автопроизводители будут иметь возможность вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально. Мы открыты к конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы нашей страны и наших производителей", - сказал он. В этом году с опционом на обратный выкуп из РФ ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan, при этом сделки с Volkswagen и Toyota возможности обратного выкупа активов не предусматривают. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html

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россия, денис мантуров, экономика, авто, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault s.a, renault clio, mercedes, volkswagen touareg