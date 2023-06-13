https://ria.ru/20230613/artilleriya-1877709752.html

Артиллеристы уничтожили на Запорожском направлении до 20 бойцов ВСУ

Артиллеристы уничтожили на Запорожском направлении до 20 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

Артиллеристы уничтожили на Запорожском направлении до 20 бойцов ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили на запорожском направлении пункт временной дислокации украинских боевиков и взводный опорный пункт ВСУ, ликвидировав до 20... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T05:57

2023-06-13T05:57

2023-06-13T08:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили на запорожском направлении пункт временной дислокации украинских боевиков и взводный опорный пункт ВСУ, ликвидировав до 20 человек личного состава. "Сегодня благодаря грамотным и уверенным действиям расчета "Торнадо-Г" был уничтожен пункт временной дислокации противника. Численностью примерно до 15 человек и до двух бронеавтомобилей", - рассказал журналистам командир расчета. Также самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" уничтожила взводный опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении на участке ударов ВСУ. "Орудие уничтожило взводный опорный пункт противника. Где было уничтожено от трех до пяти человек личного состава. Орудие отработало идеально. Личный состав отработал быстро и четко", - сказал командир подразделения.

https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html

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Работа расчета РСЗО "Торнадо-Г" в зоне СВО Вооруженные силы РФ на запорожском направлении расчетом РСЗО "Торнадо-Г", а также самоходной артиллерийской установкой "МСТА-С" уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков и взводный опорный пункт ВСУ, ликвидировав до 20 человек личного состава, рассказали военные 2023-06-13T05:57 true PT2M03S

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