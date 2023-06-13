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Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 13.06.2023 (обновлено: 06:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/artilleriya-1877709542.html
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:53
2023-06-13T06:02
специальная военная операция на украине
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на Запорожском направлении, рассказали журналистам командиры подразделений РСЗО и ствольной артиллерии."Шестого числа они пытались прорваться на нашем направлении, но поддержка артиллерией (нашей) пехоты не дала им это сделать им. Мы были ночью в работе, с утра поступила нам цель: стояло буксируемое орудие Д-20 на позиции. Мы отработали и с четвертого снаряда попали точно в цель. Орудие было уничтожено. Затем, через несколько часов, началось наступление противника. Батарея полностью встала в работу и побатарейно отрабатывала по целям, по противнику. Один взвод отработал, уехал на дозагрузку боеприпасов и тут же встал в работу, то есть у нас беспрерывная работа", - рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок "МСТА-С".Он добавил, что прекращения огня "с нашей стороны не было ни на минуту, ни на секунду"."Мы их давили-давили, уничтожали... И эти "орудия победы" отрабатывали на максимальной высоте. Поэтому слаженность расчетов, слаженность работы всего организма привела к таким результатам: противник не подошел к нашим рубежам, он был остановлен на расстоянии и был уничтожен", - рассказал командир батареи.Командир подразделения реактивных систем залпового огня подчеркнул слаженность работы всех родов войск при отражении атаки противника."Наши подразделения ствольной артиллерии выявили практически всю вражескую артиллерию, и их пехота шла, грубо говоря, уже без прикрытия. Машины кочующие, и такого нет, что один, два выезда... Машина может кататься целый день. Пришла цель, и машина тут же встала в работу", - сказал командир подразделения РСЗО.Он отметил, что противник применяет разные тактики в ходе попыток атаковать российские позиции на Запорожском направлении. "Сначала они ведут массированные артиллерийские удары по переднему краю, по тыловым зонам, а потом пытаются на фоне этого неожиданно выйти на наш передний край. Но, как показала практика предыдущих дней, у них не получилось этого сделать", - рассказал он.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные рассказали, как артиллерия ослабила прикрытие ВСУ перед атакой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "МСТА-С"
Самоходная артиллерийская установка МСТА-С - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на Запорожском направлении, рассказали журналистам командиры подразделений РСЗО и ствольной артиллерии.
"Шестого числа они пытались прорваться на нашем направлении, но поддержка артиллерией (нашей) пехоты не дала им это сделать им. Мы были ночью в работе, с утра поступила нам цель: стояло буксируемое орудие Д-20 на позиции. Мы отработали и с четвертого снаряда попали точно в цель. Орудие было уничтожено. Затем, через несколько часов, началось наступление противника. Батарея полностью встала в работу и побатарейно отрабатывала по целям, по противнику. Один взвод отработал, уехал на дозагрузку боеприпасов и тут же встал в работу, то есть у нас беспрерывная работа", - рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок "МСТА-С".
Он добавил, что прекращения огня "с нашей стороны не было ни на минуту, ни на секунду".
"Мы их давили-давили, уничтожали... И эти "орудия победы" отрабатывали на максимальной высоте. Поэтому слаженность расчетов, слаженность работы всего организма привела к таким результатам: противник не подошел к нашим рубежам, он был остановлен на расстоянии и был уничтожен", - рассказал командир батареи.
Командир подразделения реактивных систем залпового огня подчеркнул слаженность работы всех родов войск при отражении атаки противника.
"Наши подразделения ствольной артиллерии выявили практически всю вражескую артиллерию, и их пехота шла, грубо говоря, уже без прикрытия. Машины кочующие, и такого нет, что один, два выезда... Машина может кататься целый день. Пришла цель, и машина тут же встала в работу", - сказал командир подразделения РСЗО.
Он отметил, что противник применяет разные тактики в ходе попыток атаковать российские позиции на Запорожском направлении.
"Сначала они ведут массированные артиллерийские удары по переднему краю, по тыловым зонам, а потом пытаются на фоне этого неожиданно выйти на наш передний край. Но, как показала практика предыдущих дней, у них не получилось этого сделать", - рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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