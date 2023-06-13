https://ria.ru/20230613/artilleriya-1877709542.html
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:53
2023-06-13T05:53
2023-06-13T06:02
специальная военная операция на украине
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на Запорожском направлении, рассказали журналистам командиры подразделений РСЗО и ствольной артиллерии."Шестого числа они пытались прорваться на нашем направлении, но поддержка артиллерией (нашей) пехоты не дала им это сделать им. Мы были ночью в работе, с утра поступила нам цель: стояло буксируемое орудие Д-20 на позиции. Мы отработали и с четвертого снаряда попали точно в цель. Орудие было уничтожено. Затем, через несколько часов, началось наступление противника. Батарея полностью встала в работу и побатарейно отрабатывала по целям, по противнику. Один взвод отработал, уехал на дозагрузку боеприпасов и тут же встал в работу, то есть у нас беспрерывная работа", - рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок "МСТА-С".Он добавил, что прекращения огня "с нашей стороны не было ни на минуту, ни на секунду"."Мы их давили-давили, уничтожали... И эти "орудия победы" отрабатывали на максимальной высоте. Поэтому слаженность расчетов, слаженность работы всего организма привела к таким результатам: противник не подошел к нашим рубежам, он был остановлен на расстоянии и был уничтожен", - рассказал командир батареи.Командир подразделения реактивных систем залпового огня подчеркнул слаженность работы всех родов войск при отражении атаки противника."Наши подразделения ствольной артиллерии выявили практически всю вражескую артиллерию, и их пехота шла, грубо говоря, уже без прикрытия. Машины кочующие, и такого нет, что один, два выезда... Машина может кататься целый день. Пришла цель, и машина тут же встала в работу", - сказал командир подразделения РСЗО.Он отметил, что противник применяет разные тактики в ходе попыток атаковать российские позиции на Запорожском направлении. "Сначала они ведут массированные артиллерийские удары по переднему краю, по тыловым зонам, а потом пытаются на фоне этого неожиданно выйти на наш передний край. Но, как показала практика предыдущих дней, у них не получилось этого сделать", - рассказал он.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Военные рассказали, как удалось отбить атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные рассказали, как артиллерия ослабила прикрытие ВСУ перед атакой
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 13 июн - РИА Новости. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил России смогли ослабить прикрытие пехоты украинских боевиков перед началом наступления на Запорожском направлении, рассказали журналистам командиры подразделений РСЗО и ствольной артиллерии.
"Шестого числа они пытались прорваться на нашем направлении, но поддержка артиллерией (нашей) пехоты не дала им это сделать им. Мы были ночью в работе, с утра поступила нам цель: стояло буксируемое орудие Д-20 на позиции. Мы отработали и с четвертого снаряда попали точно в цель. Орудие было уничтожено. Затем, через несколько часов, началось наступление противника. Батарея полностью встала в работу и побатарейно отрабатывала по целям, по противнику. Один взвод отработал, уехал на дозагрузку боеприпасов и тут же встал в работу, то есть у нас беспрерывная работа", - рассказал командир батареи самоходных артиллерийских установок "МСТА-С".
Он добавил, что прекращения огня "с нашей стороны не было ни на минуту, ни на секунду".
"Мы их давили-давили, уничтожали... И эти "орудия победы" отрабатывали на максимальной высоте. Поэтому слаженность расчетов, слаженность работы всего организма привела к таким результатам: противник не подошел к нашим рубежам, он был остановлен на расстоянии и был уничтожен", - рассказал командир батареи.
Командир подразделения реактивных систем залпового огня подчеркнул слаженность работы всех родов войск при отражении атаки противника.
"Наши подразделения ствольной артиллерии выявили практически всю вражескую артиллерию, и их пехота шла, грубо говоря, уже без прикрытия. Машины кочующие, и такого нет, что один, два выезда... Машина может кататься целый день. Пришла цель, и машина тут же встала в работу", - сказал командир подразделения РСЗО.
Он отметил, что противник применяет разные тактики в ходе попыток атаковать российские позиции на Запорожском направлении.
"Сначала они ведут массированные артиллерийские удары по переднему краю, по тыловым зонам, а потом пытаются на фоне этого неожиданно выйти на наш передний край. Но, как показала практика предыдущих дней, у них не получилось этого сделать", - рассказал он.
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск