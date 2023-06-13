Рейтинг@Mail.ru
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/artemovsk-1877744513.html
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 13.06.2023
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском
Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:00
2023-06-13T11:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_e86d68f4a968cadf964b27bae8dbce87.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным "Замир". "Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый "накат" - наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен. Сейчас наблюдается некоторое небольшое затишье, то есть они понесли, я надеюсь, ощутимые потери, зализывают раны, пополняют боеприпасы и личный состав", - сказал он в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. "Замир" отметил, что украинские войска стараются не задействовать большое количество бронетехники на данному участке фронта, поскольку месяц назад потеряли несколько танков, БМП и пикапов благодаря умелой работе расчётов российских противотанковых ракетных комплексов. По словам бойца, основной задачей его подразделения является удержание позиций и отброс противника, если ему всё-таки удастся прорвать первую линию обороны. "Замир" подчеркнул, что с инженерной точки зрения российские укрепления оборудованы "грамотно". Согласно данным Минобороны, "Замир" до СВО участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал добровольцем в Донбассе в 2014 году. В мирной жизни он занимался патриотическим воспитанием молодёжи. В Минобороны РФ отметили, что во время украинской атаки российский офицер "смело и уверенно управлял боем со своего взводного опорного пункта, не позволив противнику продвинуться вперед". Благодаря решительности и профессионализму "Замира" и его взвода прорыв противника был не допущен, угроза захода с флангов к соседним подразделениям десантников нейтрализована.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877697620.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843840_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_f44442067d55d69af2dfc701b5e7b18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском

Командир взвода ВДВ "Замир" рассказал, как отразил попытку ВСУ атаковать под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным "Замир".
"Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый "накат" - наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен. Сейчас наблюдается некоторое небольшое затишье, то есть они понесли, я надеюсь, ощутимые потери, зализывают раны, пополняют боеприпасы и личный состав", - сказал он в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.
Уничтожение украинских бронетранспортеров на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Артемовска
12 июня, 23:32
"Замир" отметил, что украинские войска стараются не задействовать большое количество бронетехники на данному участке фронта, поскольку месяц назад потеряли несколько танков, БМП и пикапов благодаря умелой работе расчётов российских противотанковых ракетных комплексов. По словам бойца, основной задачей его подразделения является удержание позиций и отброс противника, если ему всё-таки удастся прорвать первую линию обороны. "Замир" подчеркнул, что с инженерной точки зрения российские укрепления оборудованы "грамотно".
Согласно данным Минобороны, "Замир" до СВО участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал добровольцем в Донбассе в 2014 году. В мирной жизни он занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
В Минобороны РФ отметили, что во время украинской атаки российский офицер "смело и уверенно управлял боем со своего взводного опорного пункта, не позволив противнику продвинуться вперед". Благодаря решительности и профессионализму "Замира" и его взвода прорыв противника был не допущен, угроза захода с флангов к соседним подразделениям десантников нейтрализована.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала