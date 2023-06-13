Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском
Командир взвода ВДВ "Замир" рассказал, как отразил попытку ВСУ атаковать под Артемовском
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным "Замир".
"Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый "накат" - наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен. Сейчас наблюдается некоторое небольшое затишье, то есть они понесли, я надеюсь, ощутимые потери, зализывают раны, пополняют боеприпасы и личный состав", - сказал он в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.
"Замир" отметил, что украинские войска стараются не задействовать большое количество бронетехники на данному участке фронта, поскольку месяц назад потеряли несколько танков, БМП и пикапов благодаря умелой работе расчётов российских противотанковых ракетных комплексов. По словам бойца, основной задачей его подразделения является удержание позиций и отброс противника, если ему всё-таки удастся прорвать первую линию обороны. "Замир" подчеркнул, что с инженерной точки зрения российские укрепления оборудованы "грамотно".
Согласно данным Минобороны, "Замир" до СВО участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал добровольцем в Донбассе в 2014 году. В мирной жизни он занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
В Минобороны РФ отметили, что во время украинской атаки российский офицер "смело и уверенно управлял боем со своего взводного опорного пункта, не позволив противнику продвинуться вперед". Благодаря решительности и профессионализму "Замира" и его взвода прорыв противника был не допущен, угроза захода с флангов к соседним подразделениям десантников нейтрализована.