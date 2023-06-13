https://ria.ru/20230613/artemovsk-1877744513.html

Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском

Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 13.06.2023

Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском

Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:00

2023-06-13T11:00

2023-06-13T11:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска попытались "накатить" на российские позиции под Артёмовском в ДНР, но были отброшены бойцами ВДВ, рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным "Замир". "Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый "накат" - наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен. Сейчас наблюдается некоторое небольшое затишье, то есть они понесли, я надеюсь, ощутимые потери, зализывают раны, пополняют боеприпасы и личный состав", - сказал он в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. "Замир" отметил, что украинские войска стараются не задействовать большое количество бронетехники на данному участке фронта, поскольку месяц назад потеряли несколько танков, БМП и пикапов благодаря умелой работе расчётов российских противотанковых ракетных комплексов. По словам бойца, основной задачей его подразделения является удержание позиций и отброс противника, если ему всё-таки удастся прорвать первую линию обороны. "Замир" подчеркнул, что с инженерной точки зрения российские укрепления оборудованы "грамотно". Согласно данным Минобороны, "Замир" до СВО участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал добровольцем в Донбассе в 2014 году. В мирной жизни он занимался патриотическим воспитанием молодёжи. В Минобороны РФ отметили, что во время украинской атаки российский офицер "смело и уверенно управлял боем со своего взводного опорного пункта, не позволив противнику продвинуться вперед". Благодаря решительности и профессионализму "Замира" и его взвода прорыв противника был не допущен, угроза захода с флангов к соседним подразделениям десантников нейтрализована.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877697620.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина