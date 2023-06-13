https://ria.ru/20230613/arest-1877771280.html
Бывших работников российского ОПК арестовали за работу на Украину
Бывших работников российского ОПК арестовали за работу на Украину - РИА Новости, 13.06.2023
Бывших работников российского ОПК арестовали за работу на Украину
Силовики задержали бывших работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, подозреваемых в работе на украинскую разведку, об этом сообщила Федеральная... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:32
2023-06-13T12:32
2023-06-13T15:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Силовики задержали бывших работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, подозреваемых в работе на украинскую разведку, об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ)."Пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело по статье 275 ("Государственная измена"), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 статьи 281 УК ("Приготовление к диверсии"). Сколько человек фигурируют в материалах дела, в ФСБ не уточнили. "Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", — отмечается в пресс-релизе.Как утверждается, они также планировали подорвать железнодорожные пути на территории Курской и Белгородской областей.При обысках изъяты изъяты пластичное взрывчатое вещество массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Бывших работников российского ОПК арестовали за работу на Украину
ФСБ задержала экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины