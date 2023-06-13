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Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов - РИА Новости, 13.06.2023
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00:48 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/antonov-1877700774.html
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов - РИА Новости, 13.06.2023
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов
Мир не в состоянии решать серьезнейшие международные проблемы без участия России, что хорошо понимают ее единомышленники, заявил в понедельник посол РФ в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:48
2023-06-13T00:48
анатолий антонов
оон
снг
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Мир не в состоянии решать серьезнейшие международные проблемы без участия России, что хорошо понимают ее единомышленники, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Без нашей страны с ее огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьезнейшие международные проблемы. На фоне обостряющихся конфликтов каждый день растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, изменение климата и многие другие", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ, посвященном празднованию Дня России. Как отметил глава российской дипмиссии, такое положение вещей хорошо понимают единомышленники России во всем мире. Об этом, помимо прочего, свидетельствует их сбалансированная реакция на антироссийские действия по защите коренных интересов, а также отказ присоединиться к "русофобской коалиции и санкциям". "Испытанию подвергается не только Россия, но и вся глобальная система, опирающаяся на Устав ООН и принцип суверенного равенства. Мы будем взаимодействовать с нашими партнерами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы, с тем чтобы формировать объединительную повестку дня. Совместно искать пути преодоления многочисленных вызовов современности. Работать над укреплением международного права", - отметил посол РФ в США. Беспрецедентное давлениеПо словам главы российской дипмиссии, сегодня мир находится на опасном и непредсказуемом изломе эпох, и Россия вновь оказалась на передовой в борьбе против "гегемонистской модели мироустройства". "Нам мешают создавать благоприятные внешние условия для внутреннего развития. Своих истинных целей противники не скрывают: нанести России "стратегическое поражение" на поле боя, превратить в международного изгоя. Подорвать российскую экономику, ослабить или даже уничтожить тысячелетнюю государственность, национальную самоидентичность, обычаи и культуру", - заявил Антонов. Он добавил, что сегодня против РФ применяются беспрецедентные враждебные меры: от финансово-экономических санкций и информационных атак до прямого военно-политического давления и "отмены всего русского". Между тем, указал российский дипломат, конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира отвечает интересам Москвы. "Это тем более важно в случае с США, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность. Возвращение к принципу неделимости безопасности - единственный способ предотвращения конфликтов в будущем", - подчеркнул Антонов. В целом же Россия доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов, подчеркнул он. "Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам", - резюмировал российский посол. Гостям мероприятия продемонстрировали видеопоздравление от членов российского экипажа МКС. В нем российские космонавты поздравили с праздником сотрудников посольства и генконсульств в США, а также всех соотечественников. "Приходится встречать праздник в новых условиях и реалиях, которые не все готовы принять. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Преодолеет и теперь. Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за Россию", - говорится в их поздравлении.
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анатолий антонов, оон, снг, сша, россия, вашингтон (штат)
Анатолий Антонов, ООН, СНГ, США, Россия, Вашингтон (штат)
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов

Посол Антонов: партнеры России понимают, что без нее не решить серьезные мировые проблемы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Мир не в состоянии решать серьезнейшие международные проблемы без участия России, что хорошо понимают ее единомышленники, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Без нашей страны с ее огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьезнейшие международные проблемы. На фоне обостряющихся конфликтов каждый день растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, изменение климата и многие другие", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ, посвященном празднованию Дня России.
Как отметил глава российской дипмиссии, такое положение вещей хорошо понимают единомышленники России во всем мире. Об этом, помимо прочего, свидетельствует их сбалансированная реакция на антироссийские действия по защите коренных интересов, а также отказ присоединиться к "русофобской коалиции и санкциям".
"Испытанию подвергается не только Россия, но и вся глобальная система, опирающаяся на Устав ООН и принцип суверенного равенства. Мы будем взаимодействовать с нашими партнерами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы, с тем чтобы формировать объединительную повестку дня. Совместно искать пути преодоления многочисленных вызовов современности. Работать над укреплением международного права", - отметил посол РФ в США.

Беспрецедентное давление

По словам главы российской дипмиссии, сегодня мир находится на опасном и непредсказуемом изломе эпох, и Россия вновь оказалась на передовой в борьбе против "гегемонистской модели мироустройства".
"Нам мешают создавать благоприятные внешние условия для внутреннего развития. Своих истинных целей противники не скрывают: нанести России "стратегическое поражение" на поле боя, превратить в международного изгоя. Подорвать российскую экономику, ослабить или даже уничтожить тысячелетнюю государственность, национальную самоидентичность, обычаи и культуру", - заявил Антонов.
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Он добавил, что сегодня против РФ применяются беспрецедентные враждебные меры: от финансово-экономических санкций и информационных атак до прямого военно-политического давления и "отмены всего русского". Между тем, указал российский дипломат, конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира отвечает интересам Москвы.
"Это тем более важно в случае с США, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность. Возвращение к принципу неделимости безопасности - единственный способ предотвращения конфликтов в будущем", - подчеркнул Антонов.
В целом же Россия доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов, подчеркнул он. "Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам", - резюмировал российский посол.
Гостям мероприятия продемонстрировали видеопоздравление от членов российского экипажа МКС. В нем российские космонавты поздравили с праздником сотрудников посольства и генконсульств в США, а также всех соотечественников.
"Приходится встречать праздник в новых условиях и реалиях, которые не все готовы принять. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Преодолеет и теперь. Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за Россию", - говорится в их поздравлении.
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