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В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя - РИА Новости, 13.06.2023
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12:00 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html
В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя
В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя - РИА Новости, 13.06.2023
В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя
Депутат ГД и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев (ЕР) выступил за повышение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:00
2023-06-13T12:00
общество
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев (ЕР) выступил за повышение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. "На протяжении нескольких лет выступаю за плановое повышение возрастного порога при продаже алкоголя от 21 года", - сказал он РИА Новости. Парламентарий считает, что мера повышения возрастного ограничения при продаже алкоголя актуальна с учетом необходимости защиты здоровья молодежи. Более того, экспертным сообществом доказано, что возраст созревания личности - 21 год, отметил Хамзаев.
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
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общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя

Депутат Султан Хамзаев предложил повысить возрастной порог для продажи алкоголя до 21 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели выбирают пиво в отделе алкоголя
Покупатели выбирают пиво в отделе алкоголя - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели выбирают пиво в отделе алкоголя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев (ЕР) выступил за повышение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года.
"На протяжении нескольких лет выступаю за плановое повышение возрастного порога при продаже алкоголя от 21 года", - сказал он РИА Новости.
Парламентарий считает, что мера повышения возрастного ограничения при продаже алкоголя актуальна с учетом необходимости защиты здоровья молодежи. Более того, экспертным сообществом доказано, что возраст созревания личности - 21 год, отметил Хамзаев.
Продажа алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне
8 июня, 15:11
 
ОбществоСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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