https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html

В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя

В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя - РИА Новости, 13.06.2023

В Госдуме выступили за повышение возраста для продажи алкоголя

Депутат ГД и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев (ЕР) выступил за повышение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:00

2023-06-13T12:00

2023-06-13T12:00

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев (ЕР) выступил за повышение возрастного порога при продаже алкоголя до 21 года. "На протяжении нескольких лет выступаю за плановое повышение возрастного порога при продаже алкоголя от 21 года", - сказал он РИА Новости. Парламентарий считает, что мера повышения возрастного ограничения при продаже алкоголя актуальна с учетом необходимости защиты здоровья молодежи. Более того, экспертным сообществом доказано, что возраст созревания личности - 21 год, отметил Хамзаев.

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, султан хамзаев, госдума рф