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Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 13.06.2023 (обновлено: 22:07 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/akhmat-1877854553.html
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах - РИА Новости, 13.06.2023
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:18
2023-06-13T22:07
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
адам делимханов
белгородская область
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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Для этих целей состоялась встреча с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также представителей Минобороны и Росгвардии.Участники мероприятия договорились использовать наиболее эффективные меры взаимодействия для выполнения поставленной задачи.Кадыров выразил уверенность, что высокая боеспособность батальона "Запад-Ахмат" позволит усилить безопасность на приграничных территориях.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), адам делимханов, белгородская область, безопасность, госдума рф, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Адам Делимханов, Белгородская область, Безопасность, Госдума РФ, Вячеслав Гладков
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах

Кадыров: бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы чеченского отряда "Ахмат" в зоне СВО
Бойцы чеченского отряда Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы чеченского отряда "Ахмат" в зоне СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Для этих целей состоялась встреча с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также представителей Минобороны и Росгвардии.
Участники мероприятия договорились использовать наиболее эффективные меры взаимодействия для выполнения поставленной задачи.
Кадыров выразил уверенность, что высокая боеспособность батальона "Запад-Ахмат" позволит усилить безопасность на приграничных территориях.
Подписание первого контракта в рамках приказа о добровольцах с отрядом Ахмат - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"
12 июня, 08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Адам ДелимхановБелгородская областьБезопасностьГосдума РФВячеслав Гладков
 
 
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