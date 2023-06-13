https://ria.ru/20230613/akhmat-1877854553.html
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах - РИА Новости, 13.06.2023
Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:18
2023-06-13T17:18
2023-06-13T22:07
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
адам делимханов
белгородская область
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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Для этих целей состоялась встреча с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также представителей Минобороны и Росгвардии.Участники мероприятия договорились использовать наиболее эффективные меры взаимодействия для выполнения поставленной задачи.Кадыров выразил уверенность, что высокая боеспособность батальона "Запад-Ахмат" позволит усилить безопасность на приграничных территориях.
https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах
Кадыров: бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах