https://ria.ru/20230613/akhmat-1877854553.html

Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах

Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах - РИА Новости, 13.06.2023

Бойцы "Ахмата" займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:18

2023-06-13T17:18

2023-06-13T22:07

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

адам делимханов

белгородская область

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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Для этих целей состоялась встреча с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также представителей Минобороны и Росгвардии.Участники мероприятия договорились использовать наиболее эффективные меры взаимодействия для выполнения поставленной задачи.Кадыров выразил уверенность, что высокая боеспособность батальона "Запад-Ахмат" позволит усилить безопасность на приграничных территориях.

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Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), адам делимханов, белгородская область, безопасность, госдума рф, вячеслав гладков