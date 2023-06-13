https://ria.ru/20230613/agentura-1877857486.html
Путин заявил о борьбе с украинской агентурой
Путин заявил о борьбе с украинской агентурой - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о борьбе с украинской агентурой
Россия борется с украинской агентурой, некоторые результаты становятся публичными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:28
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия борется с украинской агентурой, некоторые результаты становятся публичными, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы должны бороться, мы боремся, делаем это, и некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности, и общественность с ними знакома", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Среди таких результатов глава государства назвал "задержание агентов, сотрудников спецслужб сопредельного государства".
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин заявил о борьбе с украинской агентурой
Путин: Россия борется с украинской агентурой и придает огласке некоторые результаты