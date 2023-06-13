https://ria.ru/20230613/agentura-1877857486.html

Путин заявил о борьбе с украинской агентурой

Путин заявил о борьбе с украинской агентурой - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил о борьбе с украинской агентурой

Россия борется с украинской агентурой, некоторые результаты становятся публичными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:28

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия борется с украинской агентурой, некоторые результаты становятся публичными, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы должны бороться, мы боремся, делаем это, и некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности, и общественность с ними знакома", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Среди таких результатов глава государства назвал "задержание агентов, сотрудников спецслужб сопредельного государства".

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

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2023

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россия, владимир путин, украина, в мире