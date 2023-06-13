https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку - РИА Новости, 13.06.2023
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с лидерами африканских государств, которые приедут в РФ, ряд текущих вопросов, в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:17
2023-06-13T21:17
2023-06-13T21:17
владимир путин
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африка
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с лидерами африканских государств, которые приедут в РФ, ряд текущих вопросов, в том числе и зерновую сделку. "В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств, мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230320/zerno-1859191403.html
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владимир путин, россия, в мире, африка, зерновая сделка, экономика
Владимир Путин, Россия, В мире, Африка, Зерновая сделка, Экономика
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку в ближайшее время