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Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку - РИА Новости, 13.06.2023
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21:17 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку - РИА Новости, 13.06.2023
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с лидерами африканских государств, которые приедут в РФ, ряд текущих вопросов, в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:17
2023-06-13T21:17
владимир путин
россия
в мире
африка
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с лидерами африканских государств, которые приедут в РФ, ряд текущих вопросов, в том числе и зерновую сделку. "В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств, мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230320/zerno-1859191403.html
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владимир путин, россия, в мире, африка, зерновая сделка, экономика
Владимир Путин, Россия, В мире, Африка, Зерновая сделка, Экономика
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку

Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку в ближайшее время

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с лидерами африканских государств, которые приедут в РФ, ряд текущих вопросов, в том числе и зерновую сделку.
"В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств, мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
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Владимир ПутинРоссияВ миреАфрикаЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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