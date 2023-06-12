https://ria.ru/20230612/zakon-1877642385.html

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 12.06.2023

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:00

2023-06-12T15:00

2023-06-12T16:20

в мире

украина

владимир зеленский

день победы

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины.Ранее группа парламентариев зарегистрировала в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая. Как сообщал 29 мая украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом."Проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" возвращен с подписью от президента Украины 12.06.2023 года", — говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая".

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, день победы, верховная рада украины