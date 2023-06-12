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Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 12.06.2023
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15:00 12.06.2023 (обновлено: 16:20 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/zakon-1877642385.html
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 12.06.2023
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:00
2023-06-12T16:20
в мире
украина
владимир зеленский
день победы
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины.Ранее группа парламентариев зарегистрировала в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая. Как сообщал 29 мая украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом."Проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" возвращен с подписью от президента Украины 12.06.2023 года", — говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая".
https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html
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в мире, украина, владимир зеленский, день победы, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, День Победы, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине на 8 мая

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины.
Ранее группа парламентариев зарегистрировала в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая. Как сообщал 29 мая украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.
"Проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" возвращен с подписью от президента Украины 12.06.2023 года", — говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДень ПобедыВерховная Рада Украины
 
 
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