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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, в Харьковской области ранее была объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T03:37
2023-06-12T03:37
2023-06-12T14:55
специальная военная операция на украине
харьков
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черкасская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, в Харьковской области ранее была объявлена воздушная тревога."Взрывы раздались в Харькове", — говорится в сообщении телеканала ТСН в Telegram.В ночь на понедельник тревога также прозвучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230612/donetsk-1877582887.html
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харьков, харьковская область, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Харькове прогремели взрывы