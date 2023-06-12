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В ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
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14:58 12.06.2023 (обновлено: 14:59 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html
В ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье, сообщили СМИ
В ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
В ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье, сообщили СМИ
Украинские войска в Запорожье потеряли "десятки" солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание Economist со ссылкой на военный... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:58
2023-06-12T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в Запорожье потеряли "десятки" солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ. "Фронтальные атаки на направлении Орехово-Токмак идут тяжело, Украина несет значительные потери в бронетехнике и живой силе. Пали "более, чем десятки" солдат", - говорится в сообщении издания. Согласно источнику в военной разведке Украины, укрепления и радиоэлектронная борьба российских сил вызывают у украинских войск трудности. Как указывает журнал, на ход наступления определенное влияние также оказывает природа. Согласно прогнозам, большую часть недели будут идти дожди, что станет дополнительным препятствием для украинских войск. По словам источника в разведке, действия Киева зависят от сопутствующих условий. "Нам нужно торопиться, но медленно", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. Российские вооруженные силы перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, заявил в понедельник глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876511289.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Запорожская область
В ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье, сообщили СМИ

The Economist: в ВСУ заявили о потере десятков солдат при наступлении в Запорожье

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в Запорожье потеряли "десятки" солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ.
«
"Фронтальные атаки на направлении Орехово-Токмак идут тяжело, Украина несет значительные потери в бронетехнике и живой силе. Пали "более, чем десятки" солдат", - говорится в сообщении издания.
Согласно источнику в военной разведке Украины, укрепления и радиоэлектронная борьба российских сил вызывают у украинских войск трудности.
Как указывает журнал, на ход наступления определенное влияние также оказывает природа. Согласно прогнозам, большую часть недели будут идти дожди, что станет дополнительным препятствием для украинских войск. По словам источника в разведке, действия Киева зависят от сопутствующих условий. "Нам нужно торопиться, но медленно", - добавил он.
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Российские вооруженные силы перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, заявил в понедельник глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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