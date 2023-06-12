https://ria.ru/20230612/vsu-1877633966.html
"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ
"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ
ВСУ столкнулись с мощной обороной и сильным сопротивлением со стороны России во время наступления, заявила американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:58
2023-06-12T13:58
2023-06-12T17:42
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украина
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с мощной обороной и сильным сопротивлением со стороны России во время наступления, заявила американская газета The Wall Street Journal.Как пояснили журналисты, в районе Орехова на Запорожском направлении ВСУ не удалось добиться каких-либо результатов."Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. Два "Леопарда" и четыре "Брэдли" были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены", — сообщило издание.По информации WSJ, украинские силы оказались уязвимы перед российской авиацией, против которой у ВСУ не было средств ПВО."Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О'Брайен.В понедельник глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противнику не удается взять ни одной высоты.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ
WSJ: попытки контрнаступления в районе Орехова завершились для ВСУ провалом