https://ria.ru/20230612/vsu-1877633966.html

"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ

"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023

"Все закончилось неудачно". В США отреагировали на провалы ВСУ

ВСУ столкнулись с мощной обороной и сильным сопротивлением со стороны России во время наступления, заявила американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:58

2023-06-12T13:58

2023-06-12T17:42

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запорожье

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с мощной обороной и сильным сопротивлением со стороны России во время наступления, заявила американская газета The Wall Street Journal.Как пояснили журналисты, в районе Орехова на Запорожском направлении ВСУ не удалось добиться каких-либо результатов."Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. Два "Леопарда" и четыре "Брэдли" были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены", — сообщило издание.По информации WSJ, украинские силы оказались уязвимы перед российской авиацией, против которой у ВСУ не было средств ПВО."Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О'Брайен.В понедельник глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противнику не удается взять ни одной высоты.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877593836.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины