https://ria.ru/20230612/voennye-1877682614.html

Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск

Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск - РИА Новости, 12.06.2023

Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале поинтересовался у них подготовкой и слаженностью... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:41

2023-06-12T19:41

2023-06-12T19:41

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале поинтересовался у них подготовкой и слаженностью российских войск в ходе спецоперации на Украине. Путин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение в госпитале, и пожал каждому военнослужащему руку. Он также поинтересовался самочувствием раненых и ходом боя, в котором они получили ранение. "У вас в вашем распоряжении были средства противотанковой борьбы?", - поинтересовался президент. Старший лейтенант Юрий Жуланов, дважды получивший ранение, но сумевший выйти из окружения и нанести урон противнику, ответил, что все было. "Как ребята себя чувствовали в этих, прямо скажем, сложных условиях?.. Все, что вы делали, вам реально помогло в ходе боя?"- спросил президент. Военнослужащий рассказал ему, что было тяжело, но паники не было. "Как артиллерия наша работает?.. А танки наши? Они, будучи в вашем тылу, вас прикрывали?.. Авиация работала?", - спросил героя Путин, на что его собеседник ответил, что благодаря эффективной поддержке авиации противник не мог молниеносно пополнить свои потери.

https://ria.ru/20230608/nagrady-1876884215.html

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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале 2023-06-12T19:41 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы рф