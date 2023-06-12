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Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/voennye-1877682614.html
Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск
Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск - РИА Новости, 12.06.2023
Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале поинтересовался у них подготовкой и слаженностью... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:41
2023-06-12T19:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале поинтересовался у них подготовкой и слаженностью российских войск в ходе спецоперации на Украине. Путин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение в госпитале, и пожал каждому военнослужащему руку. Он также поинтересовался самочувствием раненых и ходом боя, в котором они получили ранение. "У вас в вашем распоряжении были средства противотанковой борьбы?", - поинтересовался президент. Старший лейтенант Юрий Жуланов, дважды получивший ранение, но сумевший выйти из окружения и нанести урон противнику, ответил, что все было. "Как ребята себя чувствовали в этих, прямо скажем, сложных условиях?.. Все, что вы делали, вам реально помогло в ходе боя?"- спросил президент. Военнослужащий рассказал ему, что было тяжело, но паники не было. "Как артиллерия наша работает?.. А танки наши? Они, будучи в вашем тылу, вас прикрывали?.. Авиация работала?", - спросил героя Путин, на что его собеседник ответил, что благодаря эффективной поддержке авиации противник не мог молниеносно пополнить свои потери.
https://ria.ru/20230608/nagrady-1876884215.html
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поинтересовался у участников спецоперации слаженностью войск

Путин поинтересовался у участников спецоперации подготовкой и слаженностью войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале поинтересовался у них подготовкой и слаженностью российских войск в ходе спецоперации на Украине.
Путин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение в госпитале, и пожал каждому военнослужащему руку. Он также поинтересовался самочувствием раненых и ходом боя, в котором они получили ранение.
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Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды
8 июня, 11:05
"У вас в вашем распоряжении были средства противотанковой борьбы?", - поинтересовался президент.
Старший лейтенант Юрий Жуланов, дважды получивший ранение, но сумевший выйти из окружения и нанести урон противнику, ответил, что все было.
«
"Как ребята себя чувствовали в этих, прямо скажем, сложных условиях?.. Все, что вы делали, вам реально помогло в ходе боя?"- спросил президент.
Военнослужащий рассказал ему, что было тяжело, но паники не было.
"Как артиллерия наша работает?.. А танки наши? Они, будучи в вашем тылу, вас прикрывали?.. Авиация работала?", - спросил героя Путин, на что его собеседник ответил, что благодаря эффективной поддержке авиации противник не мог молниеносно пополнить свои потери.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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