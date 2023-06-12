https://ria.ru/20230612/ukrytiya-1877696292.html

Зеленский заявил о неутешительных результатах проверки укрытий на Украине

Зеленский заявил о неутешительных результатах проверки укрытий на Украине - РИА Новости, 12.06.2023

Зеленский заявил о неутешительных результатах проверки укрытий на Украине

Состояние укрытий на Украине оставляет желать лучшего, заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:00

2023-06-12T23:00

2023-06-12T23:25

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Состояние укрытий на Украине оставляет желать лучшего, заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Был на ставке сегодня итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в самых крупных городах и в Киеве... Результаты, мягко говоря, неутешительные", — сказал он.По словам Зеленского, к пятнице подготовят проекты решений и в отношении ответственных по этому вопросу, и касаемо обеспечения надлежащего уровня защиты населения.Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в стране невозможно использовать около трети из 63 тысяч проверенных укрытий.В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230610/kiev-1877384960.html

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко