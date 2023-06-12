https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html

Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт

Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 12.06.2023

Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт

Украина не смогла достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную поддержку, которая достигла более ста миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:45

2023-06-12T17:45

2023-06-12T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Украина не смогла достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную поддержку, которая достигла более ста миллиардов долларов, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. "Я вижу, что после получения более 100 миллиардов военной помощи от США и ЕС Киев ничего не достиг на поле боя", - сказал эксперт, добавив, что Россия, в свою очередь, уже способна объявить об уничтожении множества бронированных машин. "Не менее четырех танков "Леопард-2", судя по тому, что я видел. Еще (боевые машины пехоты – ред.) "Брэдли", (бронеавтомобили – ред.) "Хамви", французские (бронетранспортеры – ред.) VAB и другие бронетранспортеры… Как минимум две французские пушки "Цезарь" и система "Патриот" были нейтрализованы", - добавил он, комментируя потери западной техники, которую понесла Украина. По его мнению, поставляемые Киеву танки и бронетранспортеры хорошего качества, но их недостаточно: российская артиллерия доминирует на поле боя. "Этот конфликт характеризуется тем, что уже практически невозможно организовать неожиданное контрнаступление", - считает Анро, указывая на наличие у обеих сторон дронов, приборов ночного видения и более "классических" средств военной разведки. В западной прессе прослеживаются изменения: быстрый и решительный прорыв украинских войск сейчас там называют "завышенным" ожиданием и признают, что "недооценивали" способности российской армии к сопротивлению, отмечает эксперт. "Если украинское контрнаступление окажется провалом, чего можно ожидать, западная поддержка войны, которой хочет Вашингтон, будет ослабевать", - заключил он.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросоюз