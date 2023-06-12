Рейтинг@Mail.ru
Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html
Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт
Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 12.06.2023
Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт
Украина не смогла достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную поддержку, которая достигла более ста миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:45
2023-06-12T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Украина не смогла достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную поддержку, которая достигла более ста миллиардов долларов, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. "Я вижу, что после получения более 100 миллиардов военной помощи от США и ЕС Киев ничего не достиг на поле боя", - сказал эксперт, добавив, что Россия, в свою очередь, уже способна объявить об уничтожении множества бронированных машин. "Не менее четырех танков "Леопард-2", судя по тому, что я видел. Еще (боевые машины пехоты – ред.) "Брэдли", (бронеавтомобили – ред.) "Хамви", французские (бронетранспортеры – ред.) VAB и другие бронетранспортеры… Как минимум две французские пушки "Цезарь" и система "Патриот" были нейтрализованы", - добавил он, комментируя потери западной техники, которую понесла Украина. По его мнению, поставляемые Киеву танки и бронетранспортеры хорошего качества, но их недостаточно: российская артиллерия доминирует на поле боя. "Этот конфликт характеризуется тем, что уже практически невозможно организовать неожиданное контрнаступление", - считает Анро, указывая на наличие у обеих сторон дронов, приборов ночного видения и более "классических" средств военной разведки. В западной прессе прослеживаются изменения: быстрый и решительный прорыв украинских войск сейчас там называют "завышенным" ожиданием и признают, что "недооценивали" способности российской армии к сопротивлению, отмечает эксперт. "Если украинское контрнаступление окажется провалом, чего можно ожидать, западная поддержка войны, которой хочет Вашингтон, будет ослабевать", - заключил он.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Киев ничего не достиг на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил эксперт

Эксперт Пьер Анро: Киев ничего не достиг даже с поддержкой в сто миллиардов долларов

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Украина не смогла достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную поддержку, которая достигла более ста миллиардов долларов, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
Вчера, 08:00
«
"Я вижу, что после получения более 100 миллиардов военной помощи от США и ЕС Киев ничего не достиг на поле боя", - сказал эксперт, добавив, что Россия, в свою очередь, уже способна объявить об уничтожении множества бронированных машин.
"Не менее четырех танков "Леопард-2", судя по тому, что я видел. Еще (боевые машины пехоты – ред.) "Брэдли", (бронеавтомобили – ред.) "Хамви", французские (бронетранспортеры – ред.) VAB и другие бронетранспортеры… Как минимум две французские пушки "Цезарь" и система "Патриот" были нейтрализованы", - добавил он, комментируя потери западной техники, которую понесла Украина.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
11 июня, 08:00
По его мнению, поставляемые Киеву танки и бронетранспортеры хорошего качества, но их недостаточно: российская артиллерия доминирует на поле боя. "Этот конфликт характеризуется тем, что уже практически невозможно организовать неожиданное контрнаступление", - считает Анро, указывая на наличие у обеих сторон дронов, приборов ночного видения и более "классических" средств военной разведки.
В западной прессе прослеживаются изменения: быстрый и решительный прорыв украинских войск сейчас там называют "завышенным" ожиданием и признают, что "недооценивали" способности российской армии к сопротивлению, отмечает эксперт.
"Если украинское контрнаступление окажется провалом, чего можно ожидать, западная поддержка войны, которой хочет Вашингтон, будет ослабевать", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала