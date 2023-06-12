https://ria.ru/20230612/ukraina-1877633190.html
ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов
ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов - РИА Новости, 12.06.2023
ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:53
2023-06-12T13:53
2023-06-12T13:53
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь единиц техники, а также группу диверсантов и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении авиацией и артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районе Торского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила за сутки более 55 украинских военных