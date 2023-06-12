https://ria.ru/20230612/ukraina-1877633190.html

ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов

ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов - РИА Новости, 12.06.2023

ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 55 бойцов

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:53

2023-06-12T13:53

2023-06-12T13:53

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь единиц техники, а также группу диверсантов и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении авиацией и артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районе Торского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность