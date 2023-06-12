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Германия способна поставить Украине втрое больше Leopard 2, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.06.2023
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12:19 12.06.2023 (обновлено: 12:39 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
Германия способна поставить Украине втрое больше Leopard 2, заявили в Киеве
Германия способна поставить Украине втрое больше Leopard 2, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.06.2023
Германия способна поставить Украине втрое больше Leopard 2, заявили в Киеве
Украине требуется большее количество немецких танков Leopard 2, которые Германия без угрозы для своей обороноспособности могла бы поставить Киеву, заявил... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:19
2023-06-12T12:39
украина
андрей мельников
алексей резников
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия
германия
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Украине требуется большее количество немецких танков Leopard 2, которые Германия без угрозы для своей обороноспособности могла бы поставить Киеву, заявил замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel. "Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", — заявил Мельник. По его словам, число из 18 предоставленных Украине Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков. "Каждый Leopard 2 для решающего наступления буквально на вес золота", - подчеркнул он. Также Мельник попросил поставить дополнительно 60 единиц БМП Marder. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника. Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke сообщил, что по состоянию на конец мая страны Запада поставили Украине около 60 танков Leopard 2. Всего Украина в рамках так называемой "танковой коалиции" западных стран должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2, 18 из которых из запасов бундесвера. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html
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украина, андрей мельников, алексей резников, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, германия, в мире
Украина, Андрей Мельников, Алексей Резников, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Германия, В мире
Германия способна поставить Украине втрое больше Leopard 2, заявили в Киеве

Замглавы МИД Украины Мельник попросил ФРГ предоставить Киеву новые танки и БМП

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Украине требуется большее количество немецких танков Leopard 2, которые Германия без угрозы для своей обороноспособности могла бы поставить Киеву, заявил замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel.
"Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", — заявил Мельник.
По его словам, число из 18 предоставленных Украине Leopard 2 может быть "утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков.
"Каждый Leopard 2 для решающего наступления буквально на вес золота", - подчеркнул он. Также Мельник попросил поставить дополнительно 60 единиц БМП Marder.
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Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke сообщил, что по состоянию на конец мая страны Запада поставили Украине около 60 танков Leopard 2.
Всего Украина в рамках так называемой "танковой коалиции" западных стран должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2, 18 из которых из запасов бундесвера. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаАндрей МельниковАлексей РезниковСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияГерманияВ мире
 
 
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