https://ria.ru/20230612/ukraina-1877593836.html

Киев призвал создать "авиационную коалицию"

Киев призвал создать "авиационную коалицию" - РИА Новости, 12.06.2023

Киев призвал создать "авиационную коалицию"

Тема коалиции по истребителям станет для Киева приоритетным на очередной встрече в формате "Рамштайн", в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:58

2023-06-12T08:58

2023-06-12T08:58

в мире

украина

сша

германия

алексей резников

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_658c28e2e7485c46c4185cfe0b0613ec.jpg

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Тема коалиции по истребителям станет для Киева приоритетным на очередной встрече в формате "Рамштайн", в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки украинских пилотов, техников и инженеров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого приводит оборонное ведомство в своем телеграм-канале. На авиабазе "Рамштайн" в Германии ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. "В рамках заседания мы будем обсуждать подробности "авиационной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции", - приводит слова Резникова министерство обороны Украины. Кроме того, по словам Резникова, на встрече Киев поднимет вопросы усиления ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. При этом он выразил надежду на то, что на территории Украины и в приграничных странах откроются хабы по ремонту и оснащению техники. "Важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Авиабаза Рамштайн — это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координация и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".

https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876791142.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876695789.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, германия, алексей резников, сергей лавров, нато