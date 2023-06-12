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Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят военную помощь Украине - РИА Новости, 12.06.2023
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06:49 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html
Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят военную помощь Украине
Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят военную помощь Украине - РИА Новости, 12.06.2023
Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят военную помощь Украине
В Париже в понедельник пройдет встреча "Веймарского треугольника", в ходе которой лидеры Франции, Германии и Польши намерены скоординировать военную помощь... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T06:49
2023-06-12T06:49
украина
россия
киев
эммануэль макрон
нато
евросоюз
анджей дуда
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. В Париже в понедельник пройдет встреча "Веймарского треугольника", в ходе которой лидеры Франции, Германии и Польши намерены скоординировать военную помощь Киеву и обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Вечером в понедельник за рабочим обедом в Елисейском дворце соберутся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда. Как сообщили в окружении французского президента, встреча позволит подготовиться к предстоящему саммиту стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, а также саммиту ЕС 29-30 июня. До начала трехсторонней встречи Макрон намерен переговорить с Дудой, "позиция которого в отношении поддержки Украины остается одной из самых жестких в ЕС", отметили в Елисейском дворце. Затем лидеры вместе обсудят "необходимость европейской координации в вопросе военной помощи Украине с целью позволить ей провести успешное контрнаступление", а также вопросы гуманитарной помощи в свете ситуации с Каховской ГЭС. "Также обсуждения коснутся вопросов гарантий безопасности, которые могут быть даны Украине в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность", - добавили в офисе французского президента. Там напомнили, что Макрон призывает согласовать "надежные" гарантии для Киева в ходе саммита НАТО, пока Украина ждет вступления в альянс, которое "выглядит маловероятным, пока Киев будет находиться в состоянии войны с Россией". "Запад опасается, что немедленный прием Украины в НАТО приведет к новому мировому взрыву по причине автоматической вовлеченности в военный конфликт вместе с Киевом, а значит, против России, что предполагает 5 статья (устава НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Елисейского дворца. В конце мая, выступая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе, Макрон заявил, что западные страны должны предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности. При этом он отметил, что Запад должен пересмотреть военную поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, и заявил о намерении за лето совместно с партнерами "откалибровать" поддержку Киеву. Предыдущая встреча лидеров "Веймарского треугольника" состоялась 19 февраля в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11-12 июля. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230611/slovakiya-1877570618.html
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украина, россия, киев, эммануэль макрон, нато, евросоюз, анджей дуда, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, В мире
Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят военную помощь Украине

Лидеры Франции, Германии и Польши на "Веймарском треугольнике" обсудят помощь Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. В Париже в понедельник пройдет встреча "Веймарского треугольника", в ходе которой лидеры Франции, Германии и Польши намерены скоординировать военную помощь Киеву и обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.
Вечером в понедельник за рабочим обедом в Елисейском дворце соберутся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.
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Как сообщили в окружении французского президента, встреча позволит подготовиться к предстоящему саммиту стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, а также саммиту ЕС 29-30 июня.
До начала трехсторонней встречи Макрон намерен переговорить с Дудой, "позиция которого в отношении поддержки Украины остается одной из самых жестких в ЕС", отметили в Елисейском дворце.
Затем лидеры вместе обсудят "необходимость европейской координации в вопросе военной помощи Украине с целью позволить ей провести успешное контрнаступление", а также вопросы гуманитарной помощи в свете ситуации с Каховской ГЭС.
"Также обсуждения коснутся вопросов гарантий безопасности, которые могут быть даны Украине в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность", - добавили в офисе французского президента.
Там напомнили, что Макрон призывает согласовать "надежные" гарантии для Киева в ходе саммита НАТО, пока Украина ждет вступления в альянс, которое "выглядит маловероятным, пока Киев будет находиться в состоянии войны с Россией".
"Запад опасается, что немедленный прием Украины в НАТО приведет к новому мировому взрыву по причине автоматической вовлеченности в военный конфликт вместе с Киевом, а значит, против России, что предполагает 5 статья (устава НАТО - ред.)", - говорится в сообщении Елисейского дворца.
В конце мая, выступая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе, Макрон заявил, что западные страны должны предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности. При этом он отметил, что Запад должен пересмотреть военную поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, и заявил о намерении за лето совместно с партнерами "откалибровать" поддержку Киеву.
Предыдущая встреча лидеров "Веймарского треугольника" состоялась 19 февраля в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11-12 июля.
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Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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